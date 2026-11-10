نخستین دوره مسابقات هندبال ساحلی بانوان کیش، گرامیداشت روز کیش با حضور چهار تیم برگزار و تیم‌های برتر معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، معاونت ورزش و تفریحات سالم کیش، اعلام کرد: این رقابت‌ها با حضور تیم‌های کیشران، بهکیش، آنلاین‌شاپ ۳۶۹STORE و المپیک برگزار شد و در پایان، تیم کیشران عنوان قهرمانی نخستین دوره این مسابقات را به دست آورد.

بر اساس نتایج نهایی، تیم کیشران مقام نخست، تیم بهکیش مقام دوم و تیم آنلاین‌شاپ ۳۶۹STORE مقام سوم را کسب کردند.

تیم المپیک نیز در جایگاه چهارم قرار گرفت.

در پایان این رقابت‌ها، جام قهرمانی و جوایز به تیم نخست مسابقات اهدا شد.

برگزاری این رقابت‌ها در راستای توسعه ورزش بانوان، ترویج رشته‌های ورزشی ساحلی و ایجاد فرصت حضور و رقابت برای ورزشکاران کیش انجام شد.