آیین رونمایی نمادین از سامانه جدید جامع امور دانشجویان سجاد با شعار تداوم یک تجربه، آغاز یک تحول با حضور معاون وزیر علوم و رئیس سازمان امور دانشجویان برگزار شد.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما، آیین رونمایی نمادین از نسل جدید سامانه جامع امور دانشجویان، صبح امروز با حضور دکتر حبیبا معاون وزیر علوم و رئیس سازمان امور دانشجویان در سالن شهید شهریاری سازمان امور دانشجویان برگزار شد.

این رویداد با هدف معرفی قابلیت‌ها و امکانات پیشرفته سامانه جدید و تبیین چشم‌انداز تحول در ارائه خدمات الکترونیکی به جامعه دانشگاهی ترتیب یافت.

در این مراسم، ویژگی‌های ساختاری این سامانه که با رویکرد ارتقای کیفیت خدمات، تسهیل فرایند‌های اجرایی، افزایش سرعت و شفافیت و توسعه خدمات هوشمند طراحی شده است، برای حاضران تشریح شد.

گامی نوین در هوشمندسازی خدمات به جامعه دانشگاهی

بازطراحی و توسعه این سامانه به‌عنوان گامی مؤثر در راستای تقویت زیست‌بوم آموزش عالی، همسویی با طرح‌های کلان دولت هوشمند، طرح‌های ملی حوزه فناوری اطلاعات است؛ همچنین تمرکز بر یکپارچه‌سازی سامانه‌ها و کاهش مراجعه حضوری از دیگر محور‌های مورد تأکید در این رویداد بود.

در پایان این مراسم، از دست‌اندرکاران طراحی و پیاده‌سازی این سامانه تقدیر شد.