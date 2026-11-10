دکتر کاظم نظری، رئیس دانشکده هنر دانشگاه سوره و مدیرکل پیشین هنر‌های نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ­با مرور بیش از سه دهه آشنایی، دوستی و همکاری با زنده‌یاد کوروش زارعی، ابعاد شخصیتی، اخلاقی، مدیریتی و حرفه‌ای این هنرمند فقید را تشریح کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، آقای دکتر کاظم نظری، رئیس دانشکده هنر دانشگاه سوره با حضور در استودیوی شبکه خبر با گرامیداشت یاد و خاطره مرحوم کوروش زارعی، وی را هنرمندی خوش‌نام، خوش‌برخورد و برخاسته از فرهنگ اصیل خطه جنوب (میناب) معرفی کرد که صفای درون او در نخستین برخورد‌ها نمایان بود.

وی شکل‌گیری گروه تئاتر «آیین» در اوایل دهه ۷۰ را نقطه عطفی در تولید و اجرای نمایش‌های دینی و آیینی دانست و تأکید کرد که زارعی با بهره‌گیری از فرهنگ بومی، آثار ماندگاری را در سراسر کشور خلق کرد. ­

رئیس دانشکده هنر دانشگاه سوره با اشاره به توانمندی‌های فنی زنده‌یاد زارعی افزود: ایشان هم کارگردان بسیار خوبی بود و هم بازیگر بسیار خوبی؛ آدم مؤثری بود و بینش و نگاه زیبایی‌شناسانه‌اش در حوزه صحنه، لحظات بسیار خوبی برای مخاطب خلق می‌کرد.

رئیس دانشکده هنر دانشگاه سوره با اشاره به ثبات قدم و اعتقاد قلبی عمیق این هنرمند به ارزش‌های دینی و اهل‌بیت (ع) افزود: مرحوم زارعی پیش از ورود به صحنه و اجرای آثار مذهبی، با وضو و زمزمه زیارت عاشورا آماده می‌شد و تا آخرین لحظات زندگی نیز بر عهد و اعتقادات خود پایبند ماند.

دکتر نظری همچنین به دوران مدیریت کوروش زارعی در مرکز هنر‌های نمایشی حوزه هنری اشاره کرد و گفت: حضور ایشان سبب تحولی چشمگیر در توجه به تئاتر استان‌ها، عدالت فرهنگی، حمایت از نویسندگان و هنرمندان شهرستانی، نشر نمایشنامه‌ها از طریق انتشارات مهر و انتشار مقالات علمی در حوزه تئاتر دینی و مقاومت شد.

به گفته وی، در جشنواره‌های تئاتر فجر، به‌ویژه دوره چهل‌ویکم، بیشترین حضور گروه‌های شهرستانی رقم خورد که نشان‌دهنده دغدغه‌مندی این مدیر مردمی بود.

دکتر نظری با اشاره به دیگر اقدامات این مدیر هنری گفت: از دیگر کار‌های بسیار خوب او، حمایت از انتشار آثار هنرمندان شهرستانی از طریق انتشارات مهر حوزه هنری بود؛ ما با تولیدات آنان مواجه شدیم و این آثار معرفی شدند.

وی ادامه داد: پیش از آن، بسیاری از نویسندگان خوش‌نام ما شناخته‌شده نبودند، چون آثارشان چاپ و منتشر نمی‌شد، مرحوم زارعی همچنین در حوزه نشریه صحنه کمک بسیاری کرد؛ هم نشریه صحنه و هم انتشارات مهر که نمایشنامه‌ها را چاپ می‌کردند و ما در صحنه با مقالات علمی در حوزه تئاتر دینی و تئاتر مقاومت روبه‌رو شدیم.

در این حوزه‌ها مطالب علمی کم داشتیم؛ نه اینکه نبوده باشد، اما او بسیار حمایت کرد تا مقالات علمی نوشته شود و به‌صورت کاربردی در اختیار کارگردانان و هنرمندان قرار گیرد.

دکتر نظری درخصوص ارزیابی میزان موفقیت زنده‌یاد زارعی در حوزه تئاتر دینی، دفاع مقدس و مقاومت، او را بسیار موفق دانست و گفت: به نظر من ایشان شناخت بسیار خوبی از حوزه اجرا و مطالعات اجرا داشت و صحنه‌های ماندگاری از تئاتر مقاومت تولید کرد.

بین کسی که نظریه‌پرداز است و کسی که اجراکننده است، گاه فاصله‌ای وجود دارد، اما او این فاصله را کم کرد، چون خودش صاحب نظر بود و تئاتر مقاومت را می‌شناخت.

وی افزود: کار‌های بسیار زیبایی را هم به‌صورت تئاتر محیطی اجرا کرد و هم در تئاتر صحنه، صحنه‌های بسیار زیبا و لحظات ماندگاری به‌ویژه برای شهدای مفقود در تئاتر شهر و تالار وحدت خلق کرد.

در یکی از اجرا‌ها در محیط، چندین هزار لیتر آب به کار رفت که نماد اروندرود بود؛ نمایشی که برای غواصان کار کرده بود.

او واقعاً هنرمندی ولایت‌مدار بود و به آنچه می‌گفت اعتقاد داشت و با ذهن، روح و هنر خود روی صحنه لحظات ماندگاری خلق می‌کرد.

دکتر نظری در بخش دیگری از این گفت‌و‌گو به فعالیت‌های بین‌المللی زنده‌یاد زارعی اشاره کرد و گفت: در سال‌های ۷۳ و ۷۴ که گروه تئاتر آیین در کنار نمایش‌های دینی و مقاومت، بر فرهنگ‌های کشور خودمان نیز کار می‌کرد، ایشان مطالعات خوبی به‌ویژه شناخت عمیقی از فرهنگ جنوب داشت و چندین نمایش بر مبنای آن تولید کردیم که در جشنواره‌های مختلف در آلمان و کانادا و کشور‌های گوناگون حضور یافت و اجرای این نمایش‌ها مورد استقبال قرار گرفت؛ چون هم موسیقی و فرهنگ ایرانی داشت و هم رفتار‌های فرهنگی که مورد توجه خارجی‌ها قرار می‌گرفت و آنان با فرهنگ ما و خرده‌فرهنگ‌های استان‌هایمان آشنا می‌شدند که برایشان بسیار لذت‌بخش بود.

وی افزود: در حوزه کشور‌های عربی نیز فعالیت داشت و با دوستان عرب‌زبان ما در عراق، سوریه، تونس و لبنان همکاری کرد. نمایشی به نام «خورشید کاروان» درباره شهادت امام حسین (ع) را ترجمه کرده بود و با گروه‌های حرفه‌ای این کشور‌ها به اجرا گذاشت که مورد استقبال قرار گرفت و شاید بیش از پنج تا شش هزار مخاطب داشت.

دکتر نظری ادامه داد: به همین دلیل، امروز حتی پیام‌های تسلیت از کشور‌های خارج از ایران نیز دریافت کردیم؛ هم هنرمندان خارج از ایران و هم مدیران فرهنگ و هنر کشور‌های تونس، عراق، سوریه و لبنان تسلیت فرستادند.

او واقعاً هنرمندی بین‌المللی بود و نگاهش این بود که فرهنگ و هنر ما، به‌ویژه هنر مقاومت ما، ترویج پیدا کند و کشور‌های همسایه با آن قدرت و توانمندی ایرانی که در این جنگ‌های چندروزه و چهل‌روزه چگونه در برابر مستکبران ایستادیم، آشنا شوند.

دکتر نظری­با تجلیل از مهارت‌های فنی، قدرت بدن و بیان و بازیگری درخشان مرحوم زارعی در آثار صحنه‌ای، سینمایی و تلویزیونی همچون مجموعه‌های «کیمیا»، «یوسف پیامبر (ع)» و نمایش‌های مذهبی، وی را «هنرمندی بی‌نقاب» و خادمی صادق برای فرهنگ دینی و اهل‌بیت (ع) توصیف کرد که یاد و خاطره‌اش همواره در جامعه هنری کشور زنده خواهد ماند.

دکتر نظری درباره همکاری تلویزیونی خود با این هنرمند گفت: ما با ایشان در رابطه با حضرت معصومه (س) کار کردیم که در شبکه دو و شبکه چهار پخش شد و او هم کارگردان و هم بازیگر این کار بود و به حضرت معصومه (س) بسیار ارادت داشت، و همیشه دنبال این بود که زندگی‌نامه ایشان را برای تلویزیون کار کند.

برای من سعادتی بود که در آن برنامه تلویزیونی به نام «ماه معصوم» مقابل او بازی کردم و خاطرات بسیار خوبی از کارگردانی و هدایت خوبش دارم.

وی ادامه داد: در حوزه بازیگری، کار‌های بسیار زیادی در حوزه صحنه با او انجام دادم، اما در تلویزیون قاب را بسیار خوب می‌شناخت و کارکرد رسانه را به‌خوبی می‌دانست و به همین دلیل در همه آثار تلویزیونی که قرار می‌گرفت، آدم موفقی بود و در قاب تصویر سعی می‌کرد بازی درخشانی ارائه دهد؛ آثاری همچون «کیمیا» و «یوسف پیامبر (ع)».

دکتر نظری در پایان درباره ماندگارترین همکاری‌هایش با زنده‌یاد زارعی گفت: من همه کارهایش را دوست دارم، چون با هم بودیم؛ از «دو طفلان مسلم» تا «خورشید کاروان» و «بانوی بی‌نشان»؛ کار‌های بسیار زیادی را انجام دادیم. معرفت این آدم و دلدادگی‌اش به اهل بیت (ع) و قرآن هیچ‌وقت از جلوی نظرم رد نمی‌شود؛ او انسان کاملی بود.