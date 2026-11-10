به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، مراسم وداع با این شهید والامقام با حضور پرشور خانواده‌های عجب‌شیری در مسجد امام حسن مجتبی (علیه السلام) شهرک انقلاب و با هماهنگی هیئت انصارالمهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف برگزار شد و حاضران با قرائت فاتحه و نثار گل، به مقام شامخ شهید گمنام ادای احترام کردند.

مراسم تشییع و تدفین پیکر مطهر شهدای گمنام دفاع مقدس، روز ۲۲ آبان‌ماه، هم‌زمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها) و روز ملی ایثار و شهادت از ساعت ۱۰ صبح در آذربایجان شرقی برگزار خواهد شد.