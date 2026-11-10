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همزمان با ایام سوگواری سالروز شهادت مظلومانه حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها)، شهرستان عجبشیر میزبان پیکر مطهر یک شهید گمنام دوران دفاع مقدس بود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، مراسم وداع با این شهید والامقام با حضور پرشور خانوادههای عجبشیری در مسجد امام حسن مجتبی (علیه السلام) شهرک انقلاب و با هماهنگی هیئت انصارالمهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف برگزار شد و حاضران با قرائت فاتحه و نثار گل، به مقام شامخ شهید گمنام ادای احترام کردند.
مراسم تشییع و تدفین پیکر مطهر شهدای گمنام دفاع مقدس، روز ۲۲ آبانماه، همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها) و روز ملی ایثار و شهادت از ساعت ۱۰ صبح در آذربایجان شرقی برگزار خواهد شد.