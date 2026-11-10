به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران ، فرمانده سپاه شهرستان عباس‌آباد سرهنگ رحیمی با اشاره به اینکه مراسم تشییع شهید گمنام با حضور گسترده مردم و دانش‌آموزان در مدارس عباس‌آباد، سلمانشهر و کلارآباد امروز برگزار شد گفت: مردم قدرشناس شهرستان عباس‌آباد با شرکت در آیین معنوی و شب وداع در مسجد جامع عباس‌آباد بار دیگر با آرمان‌های شهدا و انقلاب اسلامی تجدید میثاق می‌کنند.

وی افزود: حضور پرشور اقشار مختلف مردم، مسئولان، خانواده‌های معظم شهدا، بسیجیان، دانش‌آموزان، دانشجویان و بازاریان در این آیین معنوی، جلوه‌ای از عشق و ارادت مردمی است که هنوز هم قدرشناسی از حماسه‌سازان وطن را رسالتی بزرگ می‌دانند.