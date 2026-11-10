عشایر ایلام با پوشش‌های سنتی و جلوه‌هایی از فرهنگ و اصالت قومی، در کنار دیگر اقشار مردم در تجمع شبانه این شهر حضور یافتند و با آمیختن فضای گردهمایی با رنگ و بوی فرهنگ بومی، پیوند هویت فرهنگی و مشارکت اجتماعی اقوام را به نمایش گذاشتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ مردان عشایری با پوشش‌های سنتی و جلوه‌هایی از فرهنگ و اصالت قومی، در کنار دیگر اقشار مختلف مردم در تجمع شبانه ایلام حضور یافتند و فضای این گردهمایی را با رنگ و بوی فرهنگ بومی آمیختند.

شرکت‌کنندگان، حضور عشایر را فرصتی برای نمایش آداب، رسوم و فرهنگ بومی دانستند و بر ضرورت حفظ این میراث فرهنگی و انتقال آن به نسل‌های آینده تأکید کردند.

عشایر به‌عنوان بخشی از سرمایه فرهنگی و اجتماعی جامعه، همواره در پاسداشت سنت‌ها و هویت قومی نقش مهمی داشته‌اند و حضور آنان در این گردهمایی، بار دیگر این اصالت و همراهی را به نمایش گذاشت.