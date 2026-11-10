



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیرعامل شرکت گاز استان فارس در جلسه ستاد پیگیری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی استان گفت: به دلیل شرایط خاص کشور، سهمیه سوخت گاز استان از حدود ۴۴ میلیون متر مکعب در سال گذشته به ۳۸ میلیون متر مکعب کاهش یافته و ضروری است مردم و بویژه ۶۲ هزار مشترک پر مصرف با کاهش یک تا دو درجه‌ای دمای محیط در مدیریت سوخت استان همکاری کنند تا صنایع بدون مشکل سوخت بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند.

اکبری مدیر عامل شرکت پخش فرآورده‌های نفتی هم با اعلام کاهش ۲۰ درصدی سهمیه سوخت در بخش کشاورزی و صنعت و معدن، از مصرف کنندگان این بخش خواست با مدیریت مصرف و ذخیره سازی مناسب با این بخش همکاری کنند تا بدون مشکل فصل سرد را پشت سر بگذارند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس هم با بیان اینکه فارس تامین کننده کالا‌های اساسی ۸ استان دیگر است افزود: در تامین و ذخایر کالا‌های اساسی استان مشکلی وجود ندارد.

رئیس کل دادگستری فارس در پایان این گردهمایی، همه دستگاه‌های حاضر را مکلف به پیگیری و اجرایی کردن مصوبات این جلسه کرد و گفت: دستگاه قضا، با هر گونه کم کاری، تعلل، و ترک فعل در اجرای این مصوبات برخورد می‌کند.

در این نشست، همچنین به موضوعات تامین و ذخایر کالا‌های اساسی، حمایت از سرمایه گذاران، تعهدات ارزی صادر کنندگان، تامین مواد اولیه واحد‌های تولیدی، و احداث نیروگاه‌های خورشیدی پرداخته شد.