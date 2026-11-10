تحولات منطقه و پیامد‌های تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، به محور یک نشست سیاسی در اسلام‌آباد تبدیل شد؛ نشستی که در آن، شرکت‌کنندگان ضمن گرامیداشت شهدای مقاومت، بر حمایت از جمهوری اسلامی ایران و ملت‌های مظلوم منطقه تأکید کردند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد؛ کنفرانس «شهدای مقاومت و تجدید پیمان» به ابتکار مجلس وحدت مسلمین پاکستان برگزار شد و سخنرانان، تجاوز علیه ایران و ادامه جنایات رژیم صهیونیستی در فلسطین و یمن را محکوم کردند.

شرکت‌کنندگان همچنین با اشاره به پیامد‌های گسترش درگیری‌ها، خواستار تقویت وحدت جهان اسلام و اتخاذ مواضع مستقل از سوی کشور‌های منطقه شدند.

در این نشست تأکید شد که پاکستان نباید به میدان جنگ‌های نیابتی تبدیل شود، بلکه باید با تکیه بر ظرفیت‌های دیپلماتیک خود، در مسیر کاهش تنش‌ها، توقف جنگ و برقراری ثبات در منطقه نقش‌آفرینی کند.

اظهارات:

۱- علامه احمد اقبال رضوی، معاون دبیرکل حزب مجلس وحدت مسلمین پاکستان

۲- علامه راجا ناصر عباس، رهبر احزاب مخالف دولت در مجلس سنای پاکستان

۳- ناصر شیرازی، از رهبران ارشد حزب مجلس وحدت مسلمین پاکستان