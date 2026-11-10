مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان از جابه‌جایی بیش از ۳۱ میلیون تن کالا در استان طی هفت‌ماهه امسال خبر داد و گفت: در این مدت بیش از یک میلیون و ۶۸۵ هزار بارنامه صادر شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، یزدان خسروی گفت: در این مدت یک‌هزار و ۶۸۵ هزار بارنامه مصرفی صادر شده است که نشان‌دهنده حجم فعالیت ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای کالا در استان است.

وی افزود: در پایانه بار بندر امام خمینی نیز ۷ میلیون و ۲۷۲ هزار و ۵۱۴ تن کالا جابه‌جا و ۳۱۶ هزار و ۹۲ سفر کامیون ثبت شده است.

خسروی با اشاره به روند افزایشی تناژ حمل بار در چهار ماه گذشته گفت: ذرت دامی، بنزین، مصالح ساختمانی، نفت کوره، کود اوره، کلینکر، کنجاله، گازوئیل، ورق آهنی، شمش و علوفه از جمله کالاهای جابه‌جا شده در مهرماه بوده‌اند.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان تأکید کرد: تداوم جابه‌جایی کالا و ارائه خدمات به صاحبان بار و شرکت‌های حمل‌ونقل، نیازمند همکاری رانندگان، شرکت‌ها و دستگاه‌های مرتبط است.