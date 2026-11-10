به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، نماینده ولی‌فقیه در استان کردستان با قدردانی از برگزارکنندگان، این همایش را اقدامی نوآورانه دانست و گفت: نقش‌آفرینی بانوان پس از انقلاب اسلامی در عرصه‌های علمی، اجتماعی، مدیریتی و ورزشی با دوران پیش از انقلاب قابل مقایسه نیست.

وی با اشاره به سهم بانوان در جمعیت استان، بر ضرورت توجه مستمر به مطالبات و توانمندی‌های آنان تأکید کرد و معرفی الگو‌های برجسته زن ایرانی و ترویج نام و یاد شهیده مهسا طاهرلو را ضروری دانست.

ورمقانی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کردستان نیز با اشاره به اهمیت این رویداد، بر ضرورت شناسایی ظرفیت‌های بانوان، تقویت مشارکت اجتماعی آنان و فراهم‌کردن زمینه حضور مؤثرتر زنان در عرصه‌های مختلف تأکید کرد.

حجت‌الاسلام عبدالملکی، مدیر حوزه علمیه خواهران استان کردستان نیز به جایگاه زنان در عرصه‌های فرهنگی، تربیتی و اجتماعی و ضرورت معرفی الگو‌های موفق زن مسلمان پرداخت.

در این مراسم از دست اندرکاران برگزاری همایش بانوی کرد تجلیل شد.