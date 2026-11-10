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در مراسمی از عوامل اجرایی و برگزارکنندگان همایش ملی بانوی کرد تجلیل شد؛ این همایش با عنوان بانوی کرد از ریشههای تاریخ تا افقهای نوین به میزبانی سنندج برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، نماینده ولیفقیه در استان کردستان با قدردانی از برگزارکنندگان، این همایش را اقدامی نوآورانه دانست و گفت: نقشآفرینی بانوان پس از انقلاب اسلامی در عرصههای علمی، اجتماعی، مدیریتی و ورزشی با دوران پیش از انقلاب قابل مقایسه نیست.
وی با اشاره به سهم بانوان در جمعیت استان، بر ضرورت توجه مستمر به مطالبات و توانمندیهای آنان تأکید کرد و معرفی الگوهای برجسته زن ایرانی و ترویج نام و یاد شهیده مهسا طاهرلو را ضروری دانست.
ورمقانی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کردستان نیز با اشاره به اهمیت این رویداد، بر ضرورت شناسایی ظرفیتهای بانوان، تقویت مشارکت اجتماعی آنان و فراهمکردن زمینه حضور مؤثرتر زنان در عرصههای مختلف تأکید کرد.
حجتالاسلام عبدالملکی، مدیر حوزه علمیه خواهران استان کردستان نیز به جایگاه زنان در عرصههای فرهنگی، تربیتی و اجتماعی و ضرورت معرفی الگوهای موفق زن مسلمان پرداخت.
در این مراسم از دست اندرکاران برگزاری همایش بانوی کرد تجلیل شد.