وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به رشد سرمایه‌گذاری در جزیره کیش گفت: در این منطقه، سرمایه‌گذاری به بیش از هفت برابر مدت مشابه افزایش یافته و با بازگشت ۶۵۲ هکتار زمین به بانک زمین و بیت‌المال و رفع موانع پروژه‌های متوقف‌شده، زمینه برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری فراهم شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سیدعلی مدنی‌زاده در آیین بهره‌برداری و آغاز عملیات اجرایی ۲۱ طرح عمرانی و اقتصادی در جزیره کیش، با اشاره به ظرفیت‌های این منطقه در توسعه اقتصادی کشور اظهار کرد: در روز‌های جنگ تحمیلی، اگرچه بخش گردشگری و تجارت جزیره با محدودیت‌هایی روبه‌رو بود، اما فعالیت‌های ساخت‌وساز و تولید در کیش همچنان پررونق ادامه داشت.

وی با بیان اینکه رشد سرمایه‌گذاری در جزیره کیش به بیش از هفت برابر مدت مشابه رسیده است، افزود: حدود ۶۵۲ هکتار زمین به بانک زمین و بیت‌المال بازگشته که ارزش آن بیش از ۷۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.

وزیر اقتصاد همچنین از رفع موانع پروژه‌های متوقف‌شده در کیش خبر داد و گفت: پروژه‌هایی به ارزش بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان که پیش از این متوقف یا فریز شده بودند، با حمایت از سرمایه‌گذاران واقعی، دوباره به چرخه سرمایه‌گذاری بازگشته‌اند.

مدنی‌زاده با تأکید بر ضرورت مدیریت یکپارچه مناطق آزاد تصریح کرد: تجربه‌های بین‌المللی نشان می‌دهد مناطق آزاد در صورت برخورداری از مدیریت یکپارچه می‌توانند به پیشران توسعه کشور تبدیل شوند؛ موضوعی که در قوانین کشور نیز پیش‌بینی شده، اما هنوز در مرحله اجرا به‌طور کامل محقق نشده است.

وی ابراز امیدواری کرد با تحقق مدیریت یکپارچه و استفاده از ظرفیت‌های قانونی، مناطق آزاد بتوانند نقش مؤثرتری در توسعه اقتصادی کشور ایفا کنند.

در این مراسم، بهره‌برداری و آغاز عملیات اجرایی ۲۱ طرح عمرانی و اقتصادی در جزیره کیش با مجموع سرمایه‌گذاری حدود ۱۱۴ هزار میلیارد تومان و ظرفیت ایجاد ۱۲ هزار و ۳۰۰ فرصت شغلی با دستور رئیس‌جمهور انجام شد.