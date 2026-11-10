­رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) از درخواست تدوین بسته‌های حمایتی عملی و ایجاد بستری برای اتصال نیاز‌های صنایع دریایی به توان ساخت داخل با بهره گیری از شرکت‌های دانش بنیان خبر داد.

به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صداوسیما از سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)؛ فرشاد مقیمی در نشست بررسی و هماهنگی برنامه جایزه ملی نوآوری در پهنه خلیج فارس، بر ایجاد بستری برای شناسایی و عرضه نیازمندی‌های ساخت داخل صنایع دریایی با همکاری نهاد ریاست جمهوری، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان و ایدرو تأکید کرد.

وی با بیان اینکه این سازوکار، زمینه اتصال تقاضای صنایع به توانمندی سازندگان داخلی را فراهم می‌آورد، گفت: باید الزامات توسعه صنعت شناورسازی، کیفیت ساخت، مدیریت هزینه تمام‌شده و تحویل به‌موقع طرح‌ها در انتخاب شرکت‌های برگزیده، ارزیابی شود.

به گفته مقیمی، برخی بنگاه‌ها با وجود برخورداری از توانمندی فناورانه، هنوز در مسیر احراز عنوان دانش‌بنیان قرار نگرفته‌اند و لازم است با همکاری معاونت علمی ریاست‌جمهوری، سازوکاری برای شناسایی و تسهیل حضور و حمایت از این مجموعه‌ها فراهم شود.

معاون وزیر صمت با اشاره به اینکه تقدیر از برگزیدگان نباید تنها به اهدای لوح و جایزه محدود شود، افزود: باید بسته‌ای از خدمات و حمایت‌های دستگاه‌های مختلف، از جمله اولویت در دریافت تسهیلات، تأمین ارز مورد نیاز و تسهیل صدور مجوزها، برای آنان تعریف شود.

وی با بیان اینکه سازمان ایدرو آمادگی لازم را برای همکاری در شناسایی شرکت‌های توانمند و تقویت حضور آنان در نمایشگاه ملی اقتصاد دریا و پشتیبانی از برنامه‌های توسعه صنایع دریایی در استان بوشهر دارد گفت: طراحی حمایت‌های مرحله‌ای و متناسب با تداوم عملکرد بنگاه‌ها می‌تواند انگیزه حضور مؤثر و مستمر شرکت‌ها در توسعه اقتصاد دریا را تقویت کند.

نشست بررسی و هماهنگی برنامه جایزه ملی نوآوری در پهنه خلیج فارس و نمایشگاه جامعه توسعه محور با حضور نماینده رئیس جمهور در هماهنگی اجرای سیاست‌های کلی توسعه دریامحور و مسئولان اجرایی برگزار شد.