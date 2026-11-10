هفته چهارم لیگ برتر والیبال مردان، فردا با برگزاری ۶ دیدار در شهر‌های اسلامشهر، تبریز، قزوین، تهران، اردکان و اصفهان پیگیری می‌شود.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، برنامه هفته چهارم لیگ برتر والیبال با دو تغییر همراه شد و دیدار فولاد سیرجان ایرانیان و پاس گرگان با درخواست باشگاه فولاد سیرجان و موافقت پاس گرگان و سازمان لیگ، دوشنبه ۱۸ آبان در خانه والیبال تهران و به میزبانی فولاد سیرجان برگزار شد و شاگردان بهروز عطایی با نتیجه سه بر دو به سومین برد خود دست یافتند و ۸ امتیازی شدند.

همچنین دیدار دو تیم مس رفسنجان و صنعتگران امید ساعت ۱۶ یکشنبه ۲۴ آبان در رفسنجان برگزار خواهد شد و ۶ دیدار دیگر این هفته نیز فردا چهارشنبه ۲۰ آبان در شهر‌های اسلامشهر، تبریز، قزوین، تهران، اردکان و اصفهان پیگیری می‌شود.

هفته چهارم لیگ برتر والیبال مردان در شرایطی برگزار می‌شود که رقابت در صدر هر دو گروه همچنان فشرده و جذاب است. مهرگان مازندران با سه پیروزی متوالی در گروه A درپی حفظ صدرنشینی است و در گروه B نیز پیکان تهران با هفت امتیاز صدرنشین است.

تقابل رازین پلیمر و مهرگان مازندران و دیدار مس سونگون و شهرداری ارومیه از جمله مسابقاتی هستند که می‌توانند تأثیر قابل توجهی بر معادلات جدول داشته باشند.

با توجه به نزدیکی سطح تیم‌ها و نتایج هفته‌های گذشته، انتظار می‌رود هفته چهارم یکی از هفته‌های جذاب و تعیین‌کننده دور رفت مرحله مقدماتی لیگ برتر والیبال مردان باشد.

برنامه کامل هفته چهارم لیگ برتر والیبال؛

گروه A:

تهران، خانه والیبال، دوشنبه ۱۸ آبان برگزار شد

فولاد سیرجان ایرانیان – پاس گرگان

چهارشنبه ۲۰ آبان

تهران، خانه والیبال، ساعت ۱۶

رازین پلیمر – مهرگان مازندران

اردکان، سالن شهید سلیمانی، ساعت ۱۶

چادرملو اردکان – استقلال مشهد

اصفهان – سالن ۲۵ آبان، ساعت ۱۶

فولاد مبارکه سپاهان – تهران بیشه چمستان

گروه B:

اسلامشهر، سالن شهید بیضایی، ساعت ۱۶

طبیعت اسلامشهر – شهداب یزد

تبریز، سالن پورشریفی، ساعت ۱۶

مس سونگون تبریز – شهرداری ارومیه

قزوین، سالن شهید بابایی، ساعت ۱۸

شهروند قزوین – پیکان تهران

یکشنبه ۲۴ آبان

رفسنجان، سالن ۹ دی، ساعت ۱۶

مس رفسنجان – صنعتگران امید