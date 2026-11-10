سخنگوی وزارت بهداشت و محیط زیست یمن از افزایش آمار قربانیان حملات عربستان سعودی به مناطق مرزی به هزار و ۱۱۲ نفر، شامل ۳۵۵ شهید و ۷۵۷ مجروح از آغاز تشدید تنش خبر داد.

شمار شهدا و زخمی‌های یمن به هزار و ۱۱۲ نفر رسید

شمار شهدا و زخمی‌های یمن به هزار و ۱۱۲ نفر رسید

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه اینترنتی شبکه العالم؛ انیس الاصبحی سخنگوی وزارت بهداشت و محیط زیست یمن گفت: آمار کلی قربانیان، حجم پیامد‌های انسانی این حملات پیاپی و شهید و زخمی شدن غیر نظامیان در حملات هوایی، توپخانه‌ای و حملات مستقیم به مناطق یمنی را نشان می‌دهد.

الاصبحی از مجروح شدن چهار شهروند یمنی و سه مهاجر آفریقایی بر اثر حملات و تیراندازی نیرو‌های سعودی در مناطق مختلف بخش «سحار» در شمال این استان خبر داد.

سخنگوی وزارت بهداشت و محیط زیست یمن اظهار داشت: دو شهروند در پی هدف قرار گرفتن منطقه «القهر حطاب» زخمی شدند. این در حالی است که دو شهروند دیگر و سه مهاجر آفریقایی بر اثر شلیک گلوله مرزبانان سعودی در مناطق «الجبانة»، «ملحة»، «عفرة» و «آل ثابت» مجروح و برای درمان به بیمارستان «الطلح» منتقل شدند.

در همین حال، مناطق شرقی شهر صعده نیز هدف حملات موشکی عربستان قرار گرفت.

یک منبع محلی نیز از شلیک هشت فروند موشک به این منطقه در ادامه تشدید درگیری‌ها در مناطق مرزی خبر داد.