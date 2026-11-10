معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری ایلام گفت: یک درصد اعتبارات جاری دستگاه‌های اجرایی به پژوهش اختصاص یافته، اما مبلغ آن برای اجرای تحقیقات اثرگذار کافی نیست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ «افشین کریمی» معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری ایلام، در جلسه کارگروه آموزش، پژوهش و فناوری استان اظهار کرد: بر اساس ماده ۹۴ قانون برنامه هفتم توسعه، یک درصد اعتبارات جاری دستگاه‌های اجرایی باید در حوزه پژوهش هزینه شود و این قانون اجرایی شده است، اما مبلغ آن آن‌قدر ناچیز است که نقش مؤثری در اجرای تحقیقات مورد نظر ندارد.

وی افزود: با تجمیع بودجه پژوهشی ادارات و نیازسنجی انجام‌شده، شش طرح پژوهشی طراحی شده که امسال اجرایی می‌شوند.

کریمی تصریح کرد: اشتغال، تورم، مقابله با خطرات پدیده ال نینو و گردشگری سلامت، از موضوعاتی است که در اولویت کار‌های پژوهشی استان قرار دارد.

جلسه کارگروه آموزش، پژوهش و فناوری استان ایلام با محوریت بررسی روند اجرای طرح‌های پژوهشی و چگونگی بهره‌گیری از اعتبارات این حوزه برگزار شد.