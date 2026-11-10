مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان : استفاده از نهال‌های استاندارد و سالم می‌تواند عملکرد باغات را بین ۳۰ تا ۷۰ درصد افزایش دهد و از انتشار بیماری‌های خطرناک ویروسی و خاکزی جلوگیری کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ رقیه سلطانی با تأکید بر پیامدهای اقتصادی استفاده از نهال‌های غیراصیل و ناسالم گفت: کمبود نهالستان‌های مجهز و ضرورت نظارت مستمر، از مهم‌ترین چالش‌های بخش باغبانی استان است.

وی توسعه نهالستان‌های مدرن، احداث باغ‌های مادری، تقویت آزمایشگاه‌های تشخیص بیماری و شناسنامه‌دار کردن مراکز تولید نهال را از راهکارهای حفظ ذخایر ژنتیکی و پایداری اقتصادی باغات برشمرد.

سلطانی افزود: با همکاری اتاق اصناف و انجام بازرسی‌های مستمر کمیته تخصصی، ساماندهی نهالستان‌ها و اجرای نظام لیبل‌گذاری برای تمامی نهال‌های تولیدی استان در دستور کار قرار دارد.