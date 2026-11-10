به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران ، مدیرعامل شرکت گاز مازندران با اشاره به ورود توده هوای سرد در کل کشور و مازندران گفت: شاهد بارندگی‌های خوبی در استان بودیم که همین مسئله هم سبب افت دما در مازندران شد.

هژبر جوادی افزود: میزان مصرف گاز قبل از ورود توده سرد ۱۲ میلیون متر مکعب بود و این میزان با احتساب گاز مصرفی نیروگاهی است.

وی همچنین با تاکید بر اینکه با روشن شدن بخاری ها، پکیج‌ها و موتورخانه‌های شوفاژ این رقم به ۲۴ میلیون متر مکعب رسیده است تصریح کرد: از همه مشترکین گاز در استان خواستاریم ضمن استفاده درست از گاز طبیعی نکات ایمنی را هم رعایت کنند.

جوادی ادامه داد: کنترل مجرای دودکش‌ها برای اینکه پرنده‌ای در مجرای دودکش نباشد و اینکه مردم نسبت به خروج منوکسید از دودکش‌ها مطمئن باشند اهمیت دارد.

مدیرعامل شرکت گاز مازندران گفت: مشترکان از تجهیزاتی استفاده کنند که راندمان بالا داشته باشد و با توجه به اینکه اغلب بخاری‌هایی که استفاده می‌شود فرسوده هستند و راندمان ۳۰ تا ۴۰ درصدی دارند و همچنین ۵۰ درصد گرما را به بیرون هدایت می‌کنندبنابراین توصیه اینست که از بخاری‌های جایگزین استاندارد استفاده شود.

او اظهار کرد: دمای آسایش در خانه‌ها ۲۰ درجه و برای ادارات ۱۸ درجه اعلام شده است و برای اینکه گازرسانی در اقصی نقاط استان داشته باشیم پویش ۲۵ درصد کاهش مصرف انرژی راه اندازی شده است.

جوادی خواستار رعایت الگوی مصرف گاز در مازندران شد و در ادامه افزود: قرار است با اجرای این پویش مصرف ادارات ۲۵ درصد کاهش یابد و پایش و پویش مصرف گاز نیز تا فروردین ۱۴۰۶ ادامه دارد.

به گفته او، اکیپ‌های امداد و گشت زنی کنترل و پایش را به نقاط مختلف گسیل کردیم تا مصرف گاز در ادارات و دانشگاه‌ها و دیگر مراکز کنترل شود.

مدیرعامل شرکت گاز مازندران خاطرنشان کرد: لازم است صاحبان صنایع و کارخانه‌ها نسبت به تهیه سوخت دوم خود اقدام کنند و با قدردانی از دوگانه سوز شدن بسیاری از نانوایی‌ها در استان امیدواریم شمار نانوایی‌ها دوگانه سوز افزایش یابد.