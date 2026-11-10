به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ اداره‌کل دامپزشکی استان مرکزی اعلام کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون، ۷۰ هزار و ۶۳ مورد بازدید بهداشتی توسط کارشناسان دامپزشکی از مراکز تحت نظارت انجام شده است. در جریان این بازدیدها، شرایط بهداشتی مراکز، نحوه نگهداری و عرضه فرآورده‌های خام دامی و رعایت ضوابط و دستورالعمل‌های بهداشتی مورد بررسی قرار گرفته است.

کنترل بهداشتی این محصولات در مراحل مختلف، نقش مهمی در پیشگیری از انتقال بیماری‌های قابل انتقال از دام به انسان، جلوگیری از عرضه محصولات ناسالم و حفظ سلامت مصرف‌کنندگان دارد.

در این مدت، پنج‌هزار و ۶۳۰ تن گوشت قرمز و ۳۸ هزار و ۷۱۸ تن گوشت سفید با نظارت کارشناسان دامپزشکی و مسئولان فنی بهداشتی مستقر در کشتارگاه‌ها استحصال و پس از طی مراحل نظارت بهداشتی، روانه بازار مصرف شده است.

نظارت‌های بهداشتی دامپزشکی در همه حلقه‌های مرتبط با تولید و عرضه فرآورده‌های خام دامی استمرار دارد و شهروندان نیز هنگام خرید محصولات پروتئینی به شرایط نگهداری، سلامت ظاهری و وجود مهر و برچسب معتبر دامپزشکی توجه کنند.

مشارکت مردم در گزارش تخلفات بهداشتی، مکمل نظارت‌های میدانی دامپزشکی است و شهروندان می‌توانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف مرتبط با فرآورده‌های خام دامی، موضوع را از طریق سامانه تلفنی ۱۵۱۲ اطلاع دهند تا موارد از سوی کارشناسان دامپزشکی بررسی و پیگیری شود.