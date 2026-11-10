به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، نشست بررسی وضعیت گمرکات استان با حضور رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی و مدیران مرتبط در سالن جلسات گمرک ارومیه برگزار شد.

محمد علی نژاد رئیس کل دادگستری استان در این جلسه گفت: باید در حوزه گمرکات، کار‌های اساسی صورت گیرد تا هم اقدامات با سرعت انجام شود و هم صحت و دقت در اقدامات و عملکرد گمرک اتفاق بیافتد و انبارداری الکترونیک گمرکات الزام قانونی است که باید اجرایی شود.

علی نژاد اضافه کرد: گمرکات استان باید از لحاظ امنیت و عملکرد نمونه کشور باشد چرا که بیشترین گمرکات زمینی در آذربایجان غربی وجود دارد و در تامین کالا‌های مورد نیاز کشور نقش مهم و کلیدی ایفا می‌کند.

رئیس شورای قضایی استان با اشاره به برخی جرایم در حوزه گمرکات تاکید کرد: باید فرصت سوءاستفاده از گمرکات را از برخی افراد سودجو و بزهکار گرفت خصوصاً قاچاقچیان باید کاملاً تحت رصد و کنترل باشند تا نتوانند به راحتی اقلام قاچاق را به کشور وارد یا خارج کنند و در این مسیر باید از تمامی ظرفیت‌های موجود استفاده شود تا ارتکاب جرم در حوزه گمرکات به حداقل‌ترین میزان خود برسد.

علی نژاد اضافه کرد: ارزیاب‌های گمرکات نقش کلیدی و مهم در ورود و خروج کالا دارند لذا باید ضمن آموزش‌های لازم به ایشان عملکرد آنها کاملاً تحت نظارت باشد تا خدای نکرده لغزش متوجه آنها نشود.

مقام ارشد قضایی استان از دادستان‌ها خواست نظارت لازم را در این خصوص با هماهنگی ناظر گمرکات استان و دیگر نهاد‌های نظارتی و امنیتی داشته باشد.