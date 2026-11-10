بررسی پرونده بیش از ۱۵۰ اثر تاریخی و حریم حدود ۷۹ اثر ثبت ملی و پهنه‌های تاریخی استان در شورای عالی ثبت و حریم آثار غیرمنقول کشور به میزبانی اصفهان آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان در نشست‌های سه‌روزه تخصصی شورای عالی ثبت گفت: ثبت ملی این آثار شامل خانه‌ها، بافت‌های روستایی، گورستان‌ها، حمام‌ها، قلعه‌ها، تپه‌ها و محوطه‌های تاریخی و بنا‌های مربوط به اقلیت‌های مذهبی که عمده آنها مربوط به دوره‌های صفویه تا قاجار است، بررسی می‌شود که از این مجموع، ۴۰ پرونده به شهرستان فلاورجان اختصاص دارد.

امیر کرم‌زاده با بیان اینکه کمتر از ۱۰ درصد از آثار تاریخی ملی و جهانی استان اصفهان، حریم میراث فرهنگی دارد، افزود: تعیین حریم پهنه‌های شماره ۶ و ۷ محور فرهنگی، تاریخی و طبیعی شهر اصفهان شامل محور‌های چهارباغ، زاینده‌رود و جلفا نیز در دستور کار قرار دارد.

رئیس اداره ثبت آثار تاریخی و فرهنگی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هم گفت: بر اساس قوانین کشور، این وزارتخانه موظف به شناسایی و ثبت آثار تاریخی و فرهنگی با هدف حفاظت از اصالت، یکپارچگی و هویت ملی است.

حمیدرضا دوست‌محمدی افزود: این مسئولیت در سطح بین‌المللی نیز با عضویت ایران در کنوانسیون میراث جهانی سال ۱۹۷۲ یونسکو و تعهد کشور به پاسداری از میراث‌فرهنگی، دارای ابعاد گسترده‌تری است.

وی تأکید کرد: گستردگی آثار تاریخی و ظرفیت‌های فرهنگی کشور از جمله آثار معماری و فرهنگی اصفهان نشان می‌دهد ایران از پشتوانه‌ای عمیق در حوزه فرهنگ و تمدن برخوردار است و حفاظت از این میراث، علاوه بر صیانت از هویت ملی، زمینه معرفی شایسته‌تر این ظرفیت‌ها در سطح جهانی را فراهم می‌کند.

دوست‌محمدی با اشاره به ثبت جهانی ۲۰ پرونده تاریخی کشور افزود: این پرونده‌ها شامل بیش از ۱۰۰ اثر تاریخی می‌شود.

اصفهان با ثبت جهانی ۱۷ پرونده، جزو استان‌های برتر کشور در فهرست میراث فرهنگی یونسکو است.

همچنین استان اصفهان دارای ۲۰ هزار اثر تاریخی واجد شرایط است که تاکنون حدود دو هزار اثر آن در فهرست میراث ملی کشور به ثبت رسیده است.