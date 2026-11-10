به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، هفته چهارم رقابت‌های لیگ برتر والیبال مردان باشگاه‌های کشور در فصل ۱۴۰۶-۱۴۰۵ با برگزاری هشت مسابقه در دو گروه در حالی پیگیری می‌شود که مهرگان مازندران در گروه A و پیکان تهران در گروه B صدرنشین هستند و سایر تیم‌ها برای نزدیک شدن به صدر جدول و تثبیت جایگاه خود تلاش می‌کنند.

فردا سالن پورشریفی تبریز از ساعت شانزده میزبان مصاف مس سونگون و شهرداری ارومیه در قالب دیدار‌های هفته چهارم خواهد بود. مس سونگون در خانه باید به مصاف شهرداری ارومیه برود؛ تیمی که در هفته‌های ابتدایی نشان داده یکی از مدعیان جدی گروه B است.

تقابل دو نماینده والیبال آذربایجان از جذابیت‌های این مسابقه خواهد بود و مس سونگون امیدوار است با بهره‌گیری از شرایط میزبانی، برابر حریف قدرتمند خود نتیجه مطلوبی کسب کند.

مس سونگون در هفته سوم برابر طبیعت اسلامشهر با نتیجه سه بر صفر شکست خورد و با یک پیروزی و سه امتیاز در رتبه پنجم قرار گرفت.

شهرداری ارومیه نیز در هفته سوم در یکی از حساس‌ترین مسابقات لیگ، میزبان پیکان تهران بود و با وجود اینکه در جریان بازی موفق شد نتیجه دو ست نخست را جبران کند، در نهایت با نتیجه سه بر دو مغلوب حریف شد.

شهرداری ارومیه برای بازگشت به صدر جدول به دنبال کسب سه امتیاز است. مس سونگون نیز امیدوار است با استفاده از میزبانی، برابر یکی از مدعیان گروه به پیروزی برسد.

ناظر فنی: عباس امانی‌شهرک، ناظر داوری: بهروز جعفری، داور اول: علیرضا غریب، داور دوم: حامد آقابراری و داور ویدئوچک: میلاد افشار