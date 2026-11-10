شهردار جدید پیشوا در نخستین جلسه کاری خود بر ضرورت راه‌اندازی ایستگاه آتش‌نشانی بلوار شهید مهتدی و تسریع در تکمیل ۲ طرح عمرانی حجت‌الاسلام قمی و شهید مهتدی تأکید کرد.

به گزارش به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، شیرزاد یعقوبی در این جلسه با اشاره به ضرورت توجه ویژه به مطالبات شهروندان و تقویت زیرساخت‌های خدماتی و عمرانی شهر اظهار داشت: راه‌اندازی ایستگاه آتش‌نشانی در بلوار شهید مهتدی از جمله موضوعات مهم و اولویت‌داری است که باید با جدیت پیگیری شود تا زمینه ارتقای ضریب ایمنی، افزایش سرعت امدادرسانی و ارائه خدمات مطلوب‌تر به شهروندان فراهم شود.

وی همچنین با تأکید بر لزوم شتاب‌بخشی به روند اجرای طرح‌های عمرانی افزود: تکمیل پروژه‌های حجت‌الاسلام قمی و شهید مهتدی باید در اولویت برنامه‌های اجرایی شهرداری قرار گیرد و با برنامه‌ریزی دقیق، پیگیری مستمر و رفع موانع موجود، شرایط لازم برای تسریع در تکمیل و بهره‌برداری از این پروژه‌ها فراهم شود.

یعقوبی در ادامه خاطرنشان کرد: مدیریت شهری باید با رویکردی جهادی، برنامه‌محور و مبتنی بر مطالبات مردم حرکت کند و هیچ پروژه‌ای نباید به دلیل ضعف در پیگیری و هماهنگی، بیش از زمان پیش‌بینی‌شده معطل بماند.