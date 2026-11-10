به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، تیم ملی فوتسال ناشنوایان کشورمان در گروه D بازی‌های المپیک زمستانی ۲۰۲۷ اتریش، با تیم‌های ژاپن، اوکراین و جمهوری چک بازی خواهد کرد.

شاگردان مهدی صانعی در مرحله گروهی این رقابت‌ها ۲۴ تا ۲۸ دی به ترتیب مقابل ژاپن، جمهوری چک و اوکراین صف‌آرایی خواهند کرد.

برنامه کامل دیدار‌های تیم ملی فوتسال ناشنوایان کشورمان به شرح زیر است:

ایران – ژاپن، پنجشنبه ۲۴ دی، ساعت ۲۱:۳۰

جمهوری چک – ایران، شنبه ۲۶ دی، ساعت ۱۱:۳۰

ایران – اوکراین، دوشنبه ۲۸ دی، ساعت ۲۲

چهارشنبه ۳۰ دی؛

یک‌چهارم نهایی (بازی شماره یک) – تیم اول گروه A و تیم دوم گروه C، ساعت ۱۱:۳۰

یک‌چهارم نهایی (بازی شماره ۲) – تیم اول گروه B و تیم دوم گروه D، ساعت ۱۴:۳۰

یک‌چهارم نهایی (بازی شماره ۳) – تیم اول گروه C و تیم دوم گروه A، ساعت ۱۷:۳۰

یک‌چهارم نهایی (بازی شماره ۴) – تیم اول گروه D و تیم دوم گروه B، ساعت ۲۰:۳۰

جمعه ۲ بهمن؛

نیمه نهایی (برنده بازی شماره یک – برنده بازی شماره ۳)، ساعت ۱۷:۳۰

نیمه نهایی (برنده بازی شماره ۲ – برنده بازی شماره ۴)، ساعت ۲۰:۳۰

رده‌بندی، شنبه ۳ بهمن، ساعت ۲۰:۳۰

فینال، یکشنبه ۴ بهمن، ساعت ۱۴:۳۰

بیست‌ویکمین دوره مسابقات المپیک زمستانی ناشنوایان از ۲۵ دی در هفت رشته ورزشی برگزار خواهد شد و ورزشکاران کشورمان در رشته‌های فوتسال، اسکی و شطرنج به رقابت خواهند پرداخت.

تیم ملی فوتسال کشورمان به‌عنوان مدافع عنوان قهرمانی این دوره از مسابقات در گروه D رقابت‌ها با تیم‌های اوکراین، ژاپن و جمهوری چک روبه‌رو خواهد شد. دیدار‌های تیم ملی فوتسال ناشنوایان ایران در شهر اینسبروک اتریش برگزار می‌شود.