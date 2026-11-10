برنامه دیدارهای تیم ملی فوتسال ناشنوایان ایران در المپیک زمستانی
برنامه دیدارهای تیم ملی فوتسال ناشنوایان کشورمان در بیستویکمین دوره بازیهای المپیک زمستانی مشخص شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، تیم ملی فوتسال ناشنوایان کشورمان در گروه D بازیهای المپیک زمستانی ۲۰۲۷ اتریش، با تیمهای ژاپن، اوکراین و جمهوری چک بازی خواهد کرد.
شاگردان مهدی صانعی در مرحله گروهی این رقابتها ۲۴ تا ۲۸ دی به ترتیب مقابل ژاپن، جمهوری چک و اوکراین صفآرایی خواهند کرد.
برنامه کامل دیدارهای تیم ملی فوتسال ناشنوایان کشورمان به شرح زیر است:
ایران – ژاپن، پنجشنبه ۲۴ دی، ساعت ۲۱:۳۰
جمهوری چک – ایران، شنبه ۲۶ دی، ساعت ۱۱:۳۰
ایران – اوکراین، دوشنبه ۲۸ دی، ساعت ۲۲
چهارشنبه ۳۰ دی؛
یکچهارم نهایی (بازی شماره یک) – تیم اول گروه A و تیم دوم گروه C، ساعت ۱۱:۳۰
یکچهارم نهایی (بازی شماره ۲) – تیم اول گروه B و تیم دوم گروه D، ساعت ۱۴:۳۰
یکچهارم نهایی (بازی شماره ۳) – تیم اول گروه C و تیم دوم گروه A، ساعت ۱۷:۳۰
یکچهارم نهایی (بازی شماره ۴) – تیم اول گروه D و تیم دوم گروه B، ساعت ۲۰:۳۰
جمعه ۲ بهمن؛
نیمه نهایی (برنده بازی شماره یک – برنده بازی شماره ۳)، ساعت ۱۷:۳۰
نیمه نهایی (برنده بازی شماره ۲ – برنده بازی شماره ۴)، ساعت ۲۰:۳۰
ردهبندی، شنبه ۳ بهمن، ساعت ۲۰:۳۰
فینال، یکشنبه ۴ بهمن، ساعت ۱۴:۳۰
بیستویکمین دوره مسابقات المپیک زمستانی ناشنوایان از ۲۵ دی در هفت رشته ورزشی برگزار خواهد شد و ورزشکاران کشورمان در رشتههای فوتسال، اسکی و شطرنج به رقابت خواهند پرداخت.
تیم ملی فوتسال کشورمان بهعنوان مدافع عنوان قهرمانی این دوره از مسابقات در گروه D رقابتها با تیمهای اوکراین، ژاپن و جمهوری چک روبهرو خواهد شد. دیدارهای تیم ملی فوتسال ناشنوایان ایران در شهر اینسبروک اتریش برگزار میشود.