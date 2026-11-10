به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بر اساس گزارش‌های منتشرشده، در جریان اعتراضات روز ۵ نوامبر ۲۰۲۶ (۱۴ آبان ۱۴۰۵) که با مشارکت گسترده کارگران، دانشجویان، کارکنان بخش عمومی و سایر اقشار جامعه و در اعتراض به مسائل معیشتی، وضعیت اقتصادی، دستمزد‌ها و شرایط خدمات عمومی برگزار شد، دست‌کم ۴۴۸ نفر از سوی پلیس بازداشت شده‌اند؛ همچنین گزارش‌هایی درباره استفاده نیرو‌های امنیتی از گاز اشک‌آور و مداخله‌های قهری در برخی تجمعات منتشر شده است. هرچند آمار مشارکت‌کنندگان مورد اختلاف منابع رسمی و اتحادیه‌های کارگری است، گستردگی این اعتراضات نشان‌دهنده اهمیت مطالبات اجتماعی و اقتصادی بخش قابل توجهی از جامعه فرانسه است.

ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران تأکید می‌کند که حق آزادی بیان، آزادی اجتماعات مسالمت‌آمیز و حق تشکل‌یابی از حقوق بنیادین و به‌رسمیت شناخته‌شده در حقوق بین‌الملل بشر هستند؛ این حقوق در مواد ۱۹، ۲۱ و ۲۲ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مورد تصریح قرار گرفته‌اند و دولت فرانسه به‌عنوان یکی از دولت‌های عضو این میثاق، موظف به احترام، حمایت و تضمین مؤثر آنهاست.

همچنین مطابق ماده ۲۱ میثاق مذکور، هرگونه محدودیت بر حق تجمع مسالمت‌آمیز صرفاً در چارچوب شرایط مقرر قانونی و با رعایت ضرورت و تناسب قابل اعمال است؛ بر اساس اصول بنیادین سازمان ملل متحد درباره استفاده از زور و سلاح گرم توسط مأموران اجرای قانون نیز، نیرو‌های انتظامی مکلف‌اند تا حد امکان از ابزار‌های غیرخشونت‌آمیز استفاده کنند و در صورت اجتناب‌ناپذیر بودن توسل به زور، آن را صرفاً در حد ضرورت و به شیوه‌ای متناسب با شرایط به کار گیرند.

این ستاد خاطرنشان می‌سازد که حفظ نظم عمومی و امنیت اجتماعی، مجوزی برای نقض حقوق بنیادین شهروندان، برخورد خودسرانه، اعمال خشونت نامتناسب یا محدودسازی غیرضروری آزادی‌های مدنی نیست؛ برخورداری از حق اعتراض مسالمت‌آمیز، حقی متعلق به همه مردم و بدون تبعیض است و دولت‌ها موظف‌اند حتی در شرایط اعتراضات گسترده و تنش‌های اجتماعی، امنیت معترضان، حق بیان مطالبات و امکان برگزاری تجمعات مسالمت‌آمیز را تضمین کنند.

جمهوری اسلامی ایران همواره تأکید داشته است که حقوق بشر مفهومی جهان‌شمول، غیرقابل تفکیک و متعلق به تمامی انسان‌هاست و نباید به ابزاری برای اعمال فشار سیاسی، مداخله در امور داخلی کشور‌ها یا متهم‌سازی گزینشی دولت‌ها تبدیل شود؛ در همین چارچوب، انتظار می‌رود دولت‌هایی که در مجامع بین‌المللی خود را مدافع آزادی‌های مدنی و حقوق بشر معرفی می‌کنند، همین معیار‌ها را در مواجهه با شهروندان خود نیز به‌صورت واقعی و بدون تبعیض رعایت کنند.

‌نمی‌توان از حقوق بشر صرفاً به‌عنوان یک شعار سیاسی یا ابزاری برای ارزیابی و انتقاد از دیگر کشور‌ها استفاده کرد، اما در مواجهه با مطالبات اجتماعی و اعتراضات شهروندان خود، نسبت به اصول بنیادین حقوق بشر بی‌اعتنا بود؛ اعتبار ادعا‌های حقوق بشری دولت‌ها نه با مواضع تبلیغاتی و سیاسی، بلکه با میزان پایبندی عملی آنها به حقوق و آزادی‌های مردم، به‌ویژه در شرایط دشوار و بحرانی، سنجیده می‌شود.

ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران از دولت فرانسه انتظار دارد با رعایت خویشتن‌داری و پرهیز از هرگونه برخورد خشونت‌آمیز و استفاده نامتناسب از زور، حقوق و آزادی‌های بنیادین معترضان، به‌ویژه حق تجمع مسالمت‌آمیز و آزادی بیان را محترم شمرده و حقوق قانونی بازداشت‌شدگان را تضمین کند؛ همچنین ضروری است گزارش‌های مربوط به خشونت پلیس به‌صورت مستقل و بی‌طرفانه بررسی شده و با عوامل هرگونه نقض حقوق شهروندان برخورد قانونی صورت گیرد. دولت فرانسه باید به جای امنیتی‌سازی مطالبات اجتماعی و توسل به ابزار‌های قهری، از مسیر گفت‌و‌گو و پاسخگویی مسئولانه، به مطالبات مشروع و قانونی مردم، به‌ویژه در حوزه معیشت، اشتغال و عدالت اجتماعی، پاسخ عملی دهد.

در پایان، ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران تأکید می‌کند که احترام به حقوق بشر نباید تابع جغرافیا، تابعیت، گرایش سیاسی یا ملاحظات و منافع دولت‌ها باشد؛ دولت فرانسه و دیگر کشور‌های مدعی دفاع از حقوق بشر باید به جای رویکرد‌های دوگانه و بهره‌برداری ابزاری از این مفاهیم، خویشتن‌داری را در پیش گرفته، به تعهدات بین‌المللی خود در عمل پایبند باشند و مطالبات مشروع شهروندانشان را از طریق گفت‌و‌گو، پاسخگویی و سازوکار‌های دموکراتیک پیگیری کنند.