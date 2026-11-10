امروز فضای مدرسه صارمیه اصفهان عطر حضور بهشتی مهمانی را به خود گرفت که اگرچه نام و نشانی از او در میان ما نیست، اما یاد و راهش در تاریخ این سرزمین جاودانه است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ پیکر مطهر شهید گمنام ۲۵ ساله، میهمان قلب‌های پاک دانش‌آموزان دبیرستانی در اصفهان شد؛ جوانی که در بهار عمر، از تمام دلبستگی‌های دنیایی گذشت تا امنیت، آرامش و سربلندی ایران اسلامی باقی بماند.

دانش‌آموزان با شور و اشتیاق، شاخه‌های گل و چشمانی سرشار از احترام و ارادت، به استقبال این مسافر آسمانی رفتند. فضای مدرسه آکنده از عطر صلوات، اشک، لبخند و دلدادگی بود؛ لحظاتی که نسل امروز در سکوتی آمیخته با احساس، با قهرمانی از نسل دیروز تجدید عهد کرد.

این دیدار تنها استقبال از یک پیکر مطهر نبود؛ فرصتی بود برای پیوند دوباره نسل‌ها، برای روایت ایثار و فداکاری و برای یادآوری این حقیقت که قهرمانان واقعی، آنان هستند که از جان خود گذشتند تا چراغ عزت و آزادگی این سرزمین روشن بماند.