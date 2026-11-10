به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، محمدحسین فیروزی مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان فارس در نشست خبری با اصحاب رسانه به مناسبت سی‌وچهارمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران، با تشریح برنامه‌های این هفته گفت: این برنامه‌ها از جمعه ۲۲ آبان آغاز و تا پایان این ماه با رویکرد جدید نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، یعنی حرکت از «کتابخانه‌محوری» به سمت «جامعه‌محوری» اجرا خواهد شد.

وی با بیان اینکه هفته کتاب باید بازتاب فعالیت‌های فرهنگی کتابخانه‌ها در طول سال باشد، افزود: در مجموع ۲ هزار و ۱۹۸ رویداد فرهنگی، کتابخانه‌ای و فراتر از کتابخانه در استان فارس طراحی شده است.

فیروزی ادامه داد: از مجموع رویداد‌های پیش‌بینی‌شده، بیش از ۷۰۰ برنامه در حوزه کودک، ۱۱۰ نمایشگاه و فروشگاه کتاب، ۱۴۷ نشست مطالعاتی، ۵۷ محفل ادبی، ۱۴۷ کارگاه آموزشی، ۱۶۸ نشست کتاب‌خوان، بیش از ۸۰ مسابقه کتاب‌خوانی، بیش از ۵۰ جلسه نقد و بررسی و بیش از ۳۴ رویداد رونمایی کتاب برگزار خواهد شد. همچنین برنامه‌هایی در حوزه نمایشنامه‌خوانی، مشاوره و مناسبت‌های فرهنگی در کتابخانه‌های سراسر استان پیش‌بینی شده است.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی فارس، جذب مخاطبان جدید و افزایش حضور مستمر مردم در کتابخانه‌ها را از اهداف اصلی برنامه‌های فرهنگی دانست و گفت: هدف ما صرفاً افزایش تعداد برنامه‌ها نیست، بلکه تلاش می‌کنیم با طراحی خدمات متناسب با نیاز‌های واقعی مردم، زمینه حضور پایدار مخاطبان و شکل‌گیری اعضای وفادار به کتابخانه‌های عمومی را فراهم کنیم.

وی ادامه داد: طراحی بخش‌های تخصصی، از جمله بخش کودک و نوجوان، تالار علم، بخش خردمندان و سایر خدمات متنوع، با همین هدف انجام می‌شود تا افراد با نیاز‌ها و علایق مختلف بتوانند از ظرفیت کتابخانه‌ها استفاده کنند و مدت بیشتری در این فضا‌های فرهنگی حضور داشته باشند.

به گفته فیروزی، در حال حاضر ۲۷۵ کتابخانه عمومی فعال در استان وجود دارد که در قالب ۳۴۳ نقطه خدمتی ثابت و سیار (شامل ۵۴ کتابخانه مشارکتی و ۵ کتابخانه سیار) فعالیت می‌کنند. همچنین ۲۴۰ سالن مطالعه خصوصی دارای مجوز با بیش از ۱،۵۰۰ صندلی در استان فعال است که این شاخص‌ها، فارس را در جایگاه دوم کشور قرار داده است.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی فارس با اشاره به جهش اعتباری این حوزه افزود: اعتبارات کتابخانه‌های عمومی در دولت چهارهم بیش از شش برابر افزایش یافته و بودجه سال ۱۴۰۵ نسبت به سال گذشته بیش از ۹۰ درصد رشد داشته است؛ اعتباراتی که زمینه فعالیت ۳۹ طرح کتابخانه‌ای فعال را در استان فراهم کرده است.

وی به افتتاح سه کتابخانه جدید شامل «ابونجمه خنج»، «هماشهر» و «فرشتگان میناب» اشاره کرد و گفت: کتابخانه فرشتگان میناب که با مشارکت شهرداری شیراز و اداره‌کل کتابخانه‌ها راه‌اندازی شده، در مدت کوتاهی حدود ۹۰۰ عضو واقعی جذب کرده است.

فیروزی همچنین با اشاره به قدمت ۱۷ ساله کتابخانه مرکزی لار به عنوان یکی از طرح مهم جنوب کشور با زیربنای ۲ هزار و ۳۰۰ مترمربع، ابراز امیدواری کرد که این طرح با تأمین تجهیزات، تا پایان سال به بهره‌برداری برسد.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی فارس در پایان به توسعه خدمات دیجیتال از جمله پلتفرم «هد»، باشگاه کتاب‌خوانی «همخوان» با بیش از ۱۰ هزار عضو و برنامه‌ریزی برای راه‌اندازی بستر امانت دیجیتال کتاب اشاره کرد و گفت: در حالی که بسیاری از سکو‌های موجود در کشور کتاب‌های الکترونیکی را به فروش می‌رسانند، رویکرد جدید نهاد کتابخانه‌های عمومی، فراهم کردن امکان امانت کتاب به شکل دیجیتال است. این اقدام می‌تواند دسترسی مخاطبان به منابع کتابخانه‌ای را تسهیل کند و دامنه خدمات کتابخانه‌های عمومی را گسترش دهد.

سی‌وچهارمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران با شعار «با کتاب گفت‌و‌گو کنیم» از ۲۳ تا ۳۰ آبان (۱۴۰۵) در سراسر کشور برگزار می‌شود.