به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، رئیس دیوان عالی کشور در جلسه وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور که با حضور عباس منصوری، نماینده دادستان کل کشور، و قضات عالی‌رتبه دیوان برگزار شد، با اشاره به حضور برخی استادان و دانشجویان حقوق دانشگاه شاهد تهران به عنوان میهمان، بر تعامل دوسویه میان دستگاه قضایی و دانشگاه تأکید کرد و گفت: ارتباط مستمر قضات با دانشگاه، یک ضرورت راهبردی برای حفظ سلامت نظام حقوقی است؛ چراکه تنها از طریق همگام‌سازی دانش مراجع علمی و دانشگاهی و تجربه قضایی، می‌توان به دادرسی باکیفیت، دقیق و منطبق با استاندارد‌های علمی دست یافت.

رئیس دیوان عالی کشور در پایان با اشاره به تشکیل کارگروهی ویژه در آینده نزدیک در دیوان عالی کشور به منظور تعامل مستمر با دانشگاه‌ها برای ارتقای کیفیت دادرسی خاطرنشان کرد: به‌روزرسانی دانش قضات در مواجهه با چالش‌های نوظهور حقوقی ضروری است و تجدیدنظر علمی و بهره‌گیری از یافته‌های نوین پژوهشی در حوزه‌های حقوقی و علوم اجتماعی می‌تواند راهگشای تحلیل دقیق‌تر پرونده‌های پیچیده و ارتقای کیفیت دادرسی شود.

در گزارش پرونده وحدت رویه مذکور، اختلاف استنباط بین شعب سوم دادگاه تجدیدنظر استان چهارمحال و بختیاری، دهم دادگاه تجدیدنظر استان سمنان و پنجاه و هفتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران در خصوص رد مال در جرائم کلاهبرداری به هیئت عمومی اعلام شده بود.

پس از بحث و تبادل نظر پیرامون موضوع مطرح‌شده، در نهایت از مجموع ۱۲۸ نفر از قضات حاضر در جلسه هیئت عمومی، ۹۳ نفر رأی شعبه پنجاه و هفتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران را مبنی بر اینکه دادگاه کیفری در ضمن صدور رأی می‌تواند در مورد رد مال جرم کلاهبرداری به شخص ثالث و ابطال سند رسمی انتقال‌یافته اظهارنظر نماید، با استناد به ماده ۲۱۴ قانون مجازات اسلامی و ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری تأیید کردند.