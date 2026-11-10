به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما،آقای صانعی در این راستا اعلام کرد که ۲۱ فروند هواپیمای جدید با برد بلند و میان‌برد به ناوگان کشور اضافه شده که منجر به افزایش ظرفیت صندلی‌ها به میزان بیش از ۳ هزار صندلی شده است.

وی با تشریح وضعیت فعلی، تعداد هواپیماهای فعال مسافربری را ۱۹۰ فروند دانست که از این تعداد، ۱۴۰ فروند در وضعیت عملیاتی (سرخط) و ۵۰ فروند در مراحل بررسی‌های فنی دوره‌ای قرار دارند.

صانعی همچنین با تأکید بر نقش کلیدی متخصصان داخلی در تعمیرات اساسی (اورهال)، این دستاورد را نمادی از تاب‌آوری صنعت هوانوردی در برابر تحریم‌های گسترده دانست.

وی در پایان، با اشاره به رکورد ۱۰ ساله نبود سانحه هوایی در کشور، این موفقیت را حاصل نظارت‌های سخت‌گیرانه سازمان هواپیمایی کشوری بر ایمنی ناوگان عنوان کرد.