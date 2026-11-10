از ۱۹ تا ۲۲ آبان، نوزدهمین نمایشگاه تخصصی جامع کشاورزی و نوزدهمین نمایشگاه تخصصی دام، طیور، آبزیان و صنایع وابسته، به میزبانی اراک برگزار می‌شود.

نوزدهمین نمایشگاه تخصصی جامع کشاورزی و نمایشگاه تخصصی دام، طیور، آبزیان و صنایع وابسته

نوزدهمین نمایشگاه تخصصی جامع کشاورزی و نمایشگاه تخصصی دام، طیور، آبزیان و صنایع وابسته

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ نوزدهمین نمایشگاه تخصصی جامع کشاورزی و نوزدهمین نمایشگاه تخصصی دام، طیور، آبزیان و صنایع وابسته، از ۱۹ تا ۲۲ آبان‌ ۱۴۰۵ در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی استان مرکزی در اراک برگزار می‌شود.

این رویداد با مشارکت بیش از ۶۲ واحد تولیدی و بازرگانی از استان‌های تهران، مرکزی، البرز، خراسان رضوی، گیلان، آذربایجان شرقی و قم، میزبان فعالان و متخصصان این حوزه است.

در این نمایشگاه انواع ماشین‌آلات و ادوات کشاورزی، نهاده‌ها، تجهیزات آبیاری و گلخانه‌ای، صنایع تبدیلی، خوراک و مکمل دام و طیور، دارو‌های دامپزشکی و تجهیزات پرورش آبزیان عرضه شده است.

حضور ۹۰ درصدی مشارکت‌کنندگان با محصولات تولید داخل، از ویژگی‌های شاخص این دوره و نشان‌دهنده ظرفیت تولیدکنندگان داخلی در تأمین نیاز‌های این بخش است.

معرفی فناوری‌های نوین، توسعه تعاملات تجاری، ارتباط مستقیم تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، انتقال دانش فنی و حمایت از تولید ملی از اهداف این رویداد تخصصی است.

برگزاری همزمان این دو نمایشگاه، فرصتی برای هم‌افزایی زنجیره تولید، ارتقای بهره‌وری و توسعه کشاورزی پایدار فراهم می‌آورد.

ساعت بازدید: ۱۵ تا ۲۱