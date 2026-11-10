به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، همزمان با روز‌های منتهی به سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه میزبان پیکر مطهر یک شهید گمنام شدند.

دردر این مراسم حجت‌الاسلام میرزایی، مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد اسلامی آذربایجان غربی، با اشاره به فضایل اخلاقی و جایگاه والای حضرت فاطمه زهرا (س)، ایشان را الگویی ماندگار برای زنان جامعه اسلامی دانست.

وی با بیان اینکه گاهی اسلام و مکتب تشیع به محدود کردن نقش زنان در جامعه متهم می‌شوند، اظهار کرد: با نگاهی به زندگی حضرت فاطمه زهرا (س)، مادر بزرگوار ایشان حضرت خدیجه (س) و دختر گرامی‌شان حضرت زینب کبری (س)، می‌توان به روشنی نقش اثرگذار و جریان‌ساز زنان در تاریخ اسلام و جامعه اسلامی را مشاهده کرد؛ نقشی که آثار و برکات آن همچنان در جامعه امروز نیز ادامه دارد.

در این مراسم همچنین دانشجویان و دانشگاهیان با ادای احترام به مقام شامخ شهدا، یاد و خاطره شهدای گمنام و ایثارگری‌های آنان را گرامی داشتند.