به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، نخستین مرحله اردوی آماد‌ه‌سازی تیم هندبال دختران جوان که پیش از این قرار بود از ۱۴ آبان در استان قزوین آغاز شود، با تغییر زمان و محل برگزاری، ۲۲ تا ۲۷ آبان‌ در استان سمنان برگزار می‌شود.

بر این اساس، ۳۰ بازیکن به این اردو دعوت شده‌اند که اسامی آنها به شرح زیر است:

فاطمه الفت‌نیا، مائده پریشانی، نیلوفر شکری، ریحانه فتحی، راحیل ولی‌زاده، غزاله مهری، پانیذ سپهری، سارینا رستمی، ساغر ایمانی، دیانا رضایی، نادیا عطایی‌نژاد، فاطمه شفیعی، فاطمه حسینی، آرزو طالعی، ملیکا صفی‌خانی، پانیذ فطانت، آویسا مظفری، محدثه کیان‌راد، مرضیه قمی، زهرا جبرائیلی، سارا فتوحی، زینب نوجوان، معصومه مومنی، ریحانه جلال‌شاهکویی، یکتا ابراهیمیان، مائده شیخی، فاطمه بهزادی، هستی شیخعلی‌زاده، فاطمه منتظری و ثنا باقری