­مدیر ستاد نوسازی ناوگان حمل و نقل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) از نهایی شدن افزایش قیمت گواهی اسقاط خودروی سواری از ۶۰ میلیون به ۱۰۰ میلیون تومان خبر داد و گفت: این افزایش قیمت پس از تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت اعمال خواهد شد.

به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صداوسیما؛ آقای محمدصادق حاتمی اعلام کرد: قیمت ۱۰۰ میلیون تومانی گواهی اسقاط خودروی سواری که توسط انجمن صنفی مراکز اسقاط خودرو‌های فرسوده پیشنهاد شده، هنوز نهایی نشده است و این افزایش قیمت پس از بررسی، باید به تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت برسد.

این در حالی است که آقای وحید خاقانی ­عضو هیئت مدیره انجمن صنفی مراکز اسقاط کشور در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صداوسیما می‌گوید: انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت خودرو‌های فرسوده کشور، با استناد به تبصره ۷ ماده ۱۵ آیین‌نامه اصلاحی قانون ساماندهی صنعت خودرو و با در نظر گرفتن قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت، به عنوان مرجع قیمت‌گذاری گواهی اسقاط، اقدام به کارشناسی جامع قیمت گواهی اسقاط خودروی سواری کرده است. این کارشناسی بر اساس شاخص‌ها و الگو‌های مختلف قیمتی انجام شده و در نهایت، قیمت ۱۰۰ میلیون تومان به ازای هر گواهی اسقاط سواری کشف و به صورت رسمی به ستاد نوسازی ناوگان اعلام شده است.

به گفته مدیر ستاد نوسازی ناوگان حمل و نقل ایدرو، پیشنهاد افزایش قیمت به این ستاد ارائه شده و قرار است هفته آینده، پس از بررسی مستندات و ضوابط، درباره آن تصمیم گیری شود بر این اساس مبلغ اعلام شده در حال حاضر قطعی و نهایی نیست.

عضو هیئت مدیره انجمن صنفی مراکز اسقاط خودرو‌های فرسوده با اشاره به اینکه حتی تعیین ۱۰۰ میلیون تومان برای هر گواهی اسقاط با واقعیت موجود بازار فاصله دارد، افزود:در صورتی که گواهی اسقاط بر مبنای هزینه‌های واقعی و نرخ تورم محاسبه می‌شد، قیمت حقیقی گواهی به طور یقین باید بیشتر افزایش می‌یافت.

گفتنی است؛ برای تحقق اهداف قانون هوای پاک و اسقاط سالانه ۵۰۰ هزار دستگاه خودروی فرسوده که در برنامه هفتم توسعه هدفگذاری شده است باید با ارائه مشوق‌ها و تسهیلات کم بهره به مالکان خودرو‌های فرسوده، آن‌ها را برای اسقاط ترغیب کرد لذا با تایید نرخ جدید گواهی اسقاط توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و اعمال آن در سامانه ستاد نوسازی ناوگان حمل و نقل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، مالکان خودرو‌های فرسوده می‌توانند در طرح‌های نقدی یا جایگزینی مراکز اسقاط، شرکت کنند.

گزارش مکتوب از؛ مهدی محمدزاده خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما



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