رئیس‌جمهور در حکم انتصاب حسین فروزان به‌عنوان مشاور رئیس‌جمهور در امور مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی تصریح کرد: انتظار دارد با اتکال به خداوند متعال، ضمن بهره‌مندی از امکانات موجود و ظرفیت صاحب‌نظران، با ارائه نظرات مشورتی راهگشا در تحقق اهداف دولت و آبادانی کوشا باشید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مسعود پزشکیان رئیس جمهوری در حکم انتصاب حسین فروزان به‌عنوان مشاور رئیس‌جمهور در امور مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی تصریح کرد: انتظار دارد با اتکال به خداوند متعال، ضمن بهره‌مندی از امکانات موجود و ظرفیت صاحب‌نظران، با ارائه نظرات مشورتی راهگشا در تحقق اهداف دولت و آبادانی و کمک به توسعه اقتصادی کشور مجدانه کوشا باشید.

متن حکم رئیس‌جمهور به شرح زیر است:

«بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای حسین فروزان

دبیر محترم شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی

نظر به مراتب تعهد، شایستگی و سوابق ارزشمند جناب‌عالی، به موجب این حکم به‌عنوان «مشاور رئیس‌جمهور در امور مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی» منصوب می‌شوید.

انتظار دارد با اتکال به خداوند متعال و در چارچوب قانون اساسی، اهداف سند چشم‌انداز، منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و برنامه هفتم پیشرفت با رعایت منشور اخلاقی کارگزاران دولت وفاق ملی؛ ضمن بهره‌مندی از امکانات موجود و ظرفیت صاحب‌نظران، با ارائه نظرات مشورتی راهگشا در تحقق اهداف دولت و آبادانی و کمک به توسعه اقتصادی کشور مجدانه کوشا باشید.

توفیقات روزافزون آن‌جناب را در انجام شایسته وظایف محوله از درگاه خداوند سبحان خواستارم.