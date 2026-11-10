رئیس مرکز فرماندهی عملیات امنیت سایبری کشور گفت: سامانه ملی تبادل اطلاعات تهدیدات سایبری راه‌اندازی شده و دستگاه‌هایی که هنوز به این سامانه متصل نشده‌اند، می‌توانند برای دریافت راهنمایی و برقراری اتصال، با مرکز مکاتبه کنند.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از پایگاه اطلاع رسانی مرکز ملی فضای مجازی، حجت در چهارمین نشست رتبه‌بندی و ارزیابی خدمات‌دهندگان فضای مجازی با موضوع رتبه‌بندی پایگاه‌های داده ملی از منظر امنیت سایبری، با اشاره به اهمیت راهبردی پایگاه‌های داده در دولت الکترونیکی و حکمرانی دیجیتال کشور، گفت: پایگاه‌های داده ملی از ارکان اصلی دولت هوشمند و زیرساخت حکمرانی دیجیتال کشور هستند و ارزیابی امنیت سایبری آنها باید فراتر از یک نگاه صنفی و با اولویت ویژه دنبال شود.

وی با اشاره به ارزیابی‌های انجام‌شده از سوی دستگاه هماهنگ‌کننده افزود: ارزیابی‌های قبلی بیشتر در قالب چک‌لیست و با تمرکز بر الزامات سخت‌افزاری و فرایند امن‌سازی انجام شده است، اما نتایج ارائه‌شده نشان می‌دهد وضعیت امنیت سایبری پایگاه‌های داده ملی نیاز به ارتقا دارد.

حجت با تأکید بر ضرورت شناسایی چالش‌های امنیتی با مشارکت مدیران پایگاه‌های داده ملی اظهار کرد: هدف این است که با استفاده از خرد جمعی و برگزاری جلسات تخصصی، آسیب‌ها و فاصله‌های موجود میان پایگاه‌ها شناسایی و راهکار‌های برون‌رفت از مشکلات امنیتی تدوین شود.

رئیس مرکز فرماندهی عملیات امنیت سایبری کشور با اشاره به نگرانی‌های مطرح‌شده درباره نشت اطلاعات و نقض حریم خصوصی تصریح کرد: در برخی موارد، اطلاعاتی که در قالب ارائه خدمات در اختیار بخش‌های دیگر قرار می‌گیرد، در محل‌های دیگری تجمیع و با ترکیب داده‌های مختلف به مبنای ایجاد خدمات و کسب‌وکار‌های جدید تبدیل می‌شود که این موضوع می‌تواند مخاطراتی برای امنیت اطلاعات ایجاد کند.

وی با تأکید بر ضرورت تعیین تکلیف مسئولیت‌ها در حوزه امنیت پایگاه‌های داده ملی افزود: مرکز فرماندهی عملیات امنیت سایبری کشور در برخی موارد مرتبط با بحران، از طریق مکاتبات رسمی، الزامات و ابلاغیه‌های لازم را پیگیری می‌کند. همچنین دستگاه‌های هماهنگ‌کننده نیز باید الزامات مربوط را به پایگاه‌های زیرمجموعه خود ابلاغ کنند.

حجت با اشاره به دشواری تشخیص منشأ نشت اطلاعات در برخی رخداد‌های سایبری اظهار کرد: در مواردی که هک یا نشت اطلاعات اتفاق می‌افتد، مشخص نیست که اطلاعات مستقیماً از پایگاه داده اصلی خارج شده یا در جریان ارائه خدمات و در محل تجمیع اطلاعات دچار افشا شده است؛ از این رو، بررسی امنیت سرویس‌های ارائه‌شده و نحوه انباشت اطلاعات باید در اولویت ارزیابی‌های تخصصی قرار گیرد.

رئیس مرکز فرماندهی عملیات امنیت سایبری کشور تأکید کرد: مجموعه‌ای از اقدامات با همکاری مدیران پایگاه‌های داده ملی و دستگاه هماهنگ‌کننده برنامه‌ریزی شده است تا سطح اطمینان از امنیت این پایگاه‌ها افزایش یابد و زمینه ارائه خدمات مطمئن‌تر به مردم فراهم شود.

حجت در ادامه با اشاره به پیچیده‌تر شدن حملات سایبری و استفاده مهاجمان از فناوری‌های روز و هوش مصنوعی، گفت: در حالی که اکوسیستم مهاجمان به‌سرعت در حال به‌روزرسانی است، در برخی دستگاه‌های دولتی تلاش کافی برای ارتقای دانش و توانمندی کارشناسان حوزه امنیت سایبری صورت نمی‌گیرد.

وی با اشاره به فراهم شدن زیرساخت آموزشی در مرکز فرماندهی عملیات امنیت سایبری کشور افزود: این مرکز زیرساختی آموزشی برای ارتقای توانمندی کارشناسان امنیت سایبری دستگاه‌ها فراهم کرده است و دستگاه‌ها می‌توانند با معرفی کارشناسان خود از این آموزش‌ها استفاده کنند.

رئیس مرکز فرماندهی عملیات امنیت سایبری کشور، اشتراک‌گذاری دانش و تجربه حملات سایبری را از دیگر ضرورت‌های این حوزه دانست و اظهار کرد: اطلاعات مربوط به شیوه‌های نفوذ و ردپا‌های مهاجمان باید در اختیار سایر دستگاه‌ها نیز قرار گیرد تا سازمان‌هایی که تاکنون هدف حمله قرار نگرفته‌اند، بتوانند از این تجربیات برای پیشگیری استفاده کنند. در همین راستا، سامانه ملی تبادل اطلاعات تهدیدات سایبری راه‌اندازی شده و دستگاه‌هایی که هنوز به این سامانه متصل نشده‌اند، می‌توانند برای دریافت راهنمایی و برقراری اتصال، با مرکز مکاتبه کنند.

وی با اشاره به ضرورت ارزیابی عمیق‌تر وضعیت امنیتی پایگاه‌های داده ملی تصریح کرد: ارزیابی‌های اولیه عمدتاً وجود ابزار‌ها و زیرساخت‌های امنیتی مانند مرکز عملیات امنیت و سامانه تشخیص و پاسخ به تهدیدات و همچنین وضعیت معماری امنیتی را بررسی می‌کنند، اما وجود این ابزار‌ها به‌تنهایی کافی نیست و نحوه پیکربندی و عملکرد صحیح آنها نیز باید مورد ارزیابی قرار گیرد. در همین راستا، ارزیابی‌های تخصصی پایگاه‌های داده آغاز شده و برای هر پایگاه نیز جلسات اختصاصی برگزار خواهد شد.

حجت با تأکید بر ضرورت افزایش مشارکت مدیران دستگاه‌ها در ارتقای امنیت سایبری گفت: دستگاه‌های هماهنگ‌کننده باید برنامه‌های خود را برای اجرای برنامه‌های باگ‌بانتی در پایگاه‌های داده ملی در اسرع وقت تدوین کنند تا زیرساخت‌های این دستگاه‌ها در معرض ارزیابی متخصصان و افراد توانمند قرار گیرد و مدیران نیز نسبت به اهمیت امنیت سایبری توجه بیشتری داشته باشند.

وی همچنین از راه‌اندازی سامانه حکمرانی امنیت سایبری خبر داد و افزود: این سامانه با هدف کمک به حکمرانی امنیت سایبری دستگاه‌ها و به‌روزرسانی مستمر اطلاعات و آسیب‌پذیری‌های امنیتی راه‌اندازی شده است.

رئیس مرکز فرماندهی عملیات امنیت سایبری کشور، در پایان به ضرورت تدوین راهکار‌های حقوقی برای مقابله با تجمیع و بهره‌برداری غیرمجاز از اطلاعات در بخش‌های ثالث اشاره کرد و گفت: این موضوع با همکاری بخش حقوقی مرکز ملی فضای مجازی و نمایندگان دستگاه‌های مرتبط پیگیری می‌شود تا با همکاری قوه قضاییه، راهکار‌های لازم برای مقابله با این مسئله و همچنین تعیین مسئولیت و منشأ نشت اطلاعات در رخداد‌های احتمالی تدوین شود.