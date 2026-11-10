رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور از نهایی شدن پیش‌نویس اسناد همکاری ایران و ارمنستان در ۸ کمیته مشترک خبر داد و گفت: این اسناد با هدف گسترش همکاری‌های اقتصادی و تجاری دو کشور به امضا می‌رسد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حمید پورمحمدی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، با تشریح دستاورد‌های سفر دو روزه هیئت ایرانی به ارمنستان، از برگزاری نشست‌های مشترک با مقام‌های ارمنی برای توسعه همکاری‌های دوجانبه خبر داد.

وی با اشاره به دیدار با نیکول پاشینیان، نخست‌وزیر ارمنستان، گریگوریان، معاون نخست‌وزیر و رئیس کمیسیون مشترک همکاری‌های دو کشور و همچنین وزیران زیرساخت و فرهنگ ارمنستان گفت: در این دیدارها، زمینه‌های مختلف همکاری میان دو کشور بررسی و درباره آنها تفاهم شد.

پورمحمدی افزود: هم‌زمان با این نشست‌ها، ۸ کمیته مشترک جزئیات همکاری‌های ایران و ارمنستان را بررسی کردند و پیش‌نویس اسناد همکاری در این کارگروه‌ها آماده شده است تا به امضای طرفین برسد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه همچنین از برگزاری نشست با فعالان اقتصادی ایرانی مقیم ارمنستان برای بررسی مسائل و مشکلات آنها و گفت‌و‌گو با ایران‌شناسان و دانشمندان ارمنی خبر داد.

وی با اشاره به همکاری‌های میان ایران و ارمنستان در سطح ملی و استان‌های مرزی دو کشور تأکید کرد: تقریباً همه موضوعات در دستور کار به تفاهم تبدیل شده و پس از امضای اسناد، روند اجرایی شدن توافق‌ها آغاز خواهد شد.

پورمحمدی در بخش دیگری از سخنان خود از آزادی ۱۵ زندانی ایرانی در ارمنستان خبر داد و گفت: این افراد قرار است تا فردا به کشور بازگردند.