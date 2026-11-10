به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ صبح امروز یک دستگاه خودروی سواری در محدوده پل خیابان انقلاب ایوانکی با تیر برق و دیواره ساحلی رودخانه برخورد کرد و پنج مصدوم بر جای گذاشت.

وحید محمدی، بخشدار ایوانکی، در گفت‌وگو با بخش خبری ۲۰ گفت: در پی این حادثه، سه کارگر فصلی که در محدوده پل حضور داشتند، با مشاهده برخورد خودرو، به پایین پل سقوط کردند. دو نفر از مصدومان نیز با بالگرد اورژانس به مرکز درمانی منتقل شدند.

وی افزود: بر اساس بررسی اولیه پلیس، خودرو با عابران پیاده برخوردی نداشت.

بخشدار ایوانکی همچنین با اشاره به وجود نرده و حفاظ در محدوده پل، از پیش‌بینی فضایی در ایوانکی برای استقرار کارگران فصلی خبر داد تا این افراد در محل مشخصی مستقر شوند.