دولت سئول در پی هشدار جمهوری اسلامی ایران درباره اعزام نیرو‌ها و تجهیزات نظامی به منطقه نزدیک تنگه هرمز، بار دیگر تأکید کرد: قصد مشارکت در جنگ علیه ایران را ندارد و سیاست مداخله نکردن‌در این درگیری را دنبال می‌کند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از پکن؛ به نوشته روزنامه هرالد کره، این موضع‌گیری در حالی صورت می‌گیرد که کابینه کره جنوبی روز سه‌شنبه نوزدهم آبان ماه طرح تمدید مأموریت یگان دریایی «چونگ‌هه» و گسترش محدوده عملیاتی آن را تصویب کرده است.

یک مقام وزارت امور خارجه کره جنوبی در این باره اعلام کرد: دولت این کشور در حال پیگیری طرح تقویت مأموریت یگان چونگ‌هه است، اما این اقدام بر اساس اصل مشارکت و مداخله نکردن در جنگ و با هدف محافظت از شهروندان کره‌ای و صیانت از منافع اقتصادی این کشور انجام می‌شود.

این مقام همچنین تأکید کرد: سئول در ارتباط با این موضوع همچنان با ایران و دیگر کشور‌های ذی‌ربط در حال رایزنی است.

بر اساس این طرح، محدوده عملیاتی این یگان از خلیج عدن در نزدیکی سواحل سومالی به آب‌های آزاد جنوب عمان در دریای عرب گسترش می‌یابد؛ منطقه‌ای که حدود ۶۵۰ کیلومتر با تنگه هرمز فاصله دارد.

وزارت دفاع کره جنوبی اعلام کرده است: این یگان تحت فرماندهی مستقل این کشور فعالیت خواهد کرد و مأموریت آن شامل حضور رزمی در جنگ علیه ایران نخواهد بود، همچنین تأکید شده است هواپیمای گشت دریایی کره جنوبی اجازه نظارت بر قلمرو، آب‌های سرزمینی ایران یا بخش داخلی تنگه هرمز را نخواهد داشت.

بر اساس گزارش‌ها، طرح گسترش مأموریت یگان چونگ‌هه پس از طی مراحل اداری و تأیید رئیس‌جمهور به مجلس ملی کره جنوبی ارائه خواهد شد و در صورت تصویب، مأموریت آن تا پایان سال ۲۰۲۷ تمدید می‌شود.

این تصمیم در حالی اتخاذ شده است که اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، روز دوشنبه هجدهم آبان درباره احتمال اعزام نیرو‌های نظامی کره جنوبی به منطقه هشدار داد.

بقائی با اشاره به روابط بیش از ۶۰ ساله ایران و کره جنوبی بر پایه احترام متقابل و منافع مشترک، تأکید کرد: سئول نباید تحت عنوان کمک به بازگشایی تنگه هرمز، نیرو‌های نظامی خود را به منطقه اعزام کند.

او هشدار داد: ورود کشور‌های دیگر به این موضوع می‌تواند شرایط پیچیده و متشنج منطقه را پیچیده‌تر کند و از کره جنوبی خواست از مشارکت در اقداماتی که به تشدید درگیری‌ها منجر می‌شود، خودداری کند.

یگان دریایی چونگ‌هه کره جنوبی از سال ۲۰۰۹ با هدف مقابله با دزدی دریایی و حفاظت از کشتی‌های تجاری در خلیج عدن مستقر شده است. این یگان در حال حاضر شامل یک ناوشکن ۴۴۰۰ تنی، بالگرد دریایی و شناور‌های تندرو است.

کره جنوبی به واردات انرژی از منطقه خلیج فارس وابستگی قابل توجهی دارد و بر اساس آمار منتشرشده، حدود ۷۰ درصد نفت خام وارداتی این کشور در سال ۲۰۲۵ از منطقه خاورمیانه تأمین شده است. همین مسئله امنیت مسیر‌های دریایی و تنگه هرمز را برای اقتصاد سئول به موضوعی راهبردی تبدیل کرده است.

به گزارش هرالد کره و خبرگزاری یونهاپ، دولت کره جنوبی تلاش دارد از یک سو امنیت کشتی‌ها و منافع اقتصادی خود را تأمین کند و از سوی دیگر، با تأکید بر عدم مداخله نظامی، مانع ورود مستقیم این کشور به جنگ ایران شود. با این حال، گسترش محدوده عملیاتی و افزایش تجهیزات نظامی این یگان، همچنان با نگرانی‌هایی درباره پیامد‌های آن در روابط تهران و سئول همراه است.