سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با امضای تفاهم‌نامه همکاری، اصلاح زنجیره تولید، انتقال، توزیع و مصرف حامل‌های انرژی، مقابله ریشه‌ای با قاچاق سوخت و ایجاد انگیزه اقتصادی برای صرفه‌جویی را در دستور کار قرار دادند.

امضای تفاهم‌نامه سازمان بهینه‌سازی انرژی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز

امضای تفاهم‌نامه سازمان بهینه‌سازی انرژی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این تفاهم‌نامه با حضور اسماعیل سقاب اصفهانی معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی، و حبیب‌الله حقیقی، رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، به امضا رسید.

این همکاری با هدف استفاده از ظرفیت‌های دو دستگاه برای اصلاح فرایند‌های زنجیره انرژی و کاهش زمینه‌های بروز قاچاق، در سه محور اصلی تدوین شده است.

اصلاح فرآیندهای انتقال و توزیع حامل‌های انرژی

نخستین محور تفاهم‌نامه، اصلاح فرایند‌های توزیع، انتقال، تبدیل و ذخیره‌سازی حامل‌های انرژی است؛ موضوعی که به‌عنوان یکی از راهکار‌های مقابله ریشه‌ای با قاچاق و جلوگیری از انحراف جریان انرژی دنبال می‌شود.

بر اساس این تفاهم‌نامه، سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی با بهره‌گیری از ظرفیت‌های خود در حوزه استانداردسازی و تأمین مالی، از اجرای برنامه‌های اصلاحی در این بخش حمایت خواهد کرد.

بازگشت منافع صرفه‌جویی انرژی به مصرف‌کنندگان

ساماندهی کانون‌های مصرف غیرمتعارف انرژی در بخش‌های حمل‌ونقل، نیروگاه‌ها و کشاورزی، دومین محور این تفاهم‌نامه است.

در این چارچوب، کاهش مصرف انرژی بر مبنای تعهد مصرف‌کنندگان و ایجاد مشوق‌های اقتصادی دنبال می‌شود؛ به‌گونه‌ای که میزان صرفه‌جویی محقق‌شده از طریق صدور گواهی صرفه‌جویی انرژی به خود مصرف‌کنندگان بازگردانده شود.

سومین محور همکاری نیز به تدوین گزارش‌های سیستمی مشترک برای شناسایی مشکلات، موانع و چالش‌های موجود در زنجیره انرژی اختصاص دارد تا زمینه تصمیم‌گیری دقیق‌تر و تدوین سیاست‌های مؤثرتر در این حوزه فراهم شود.

سقاب اصفهانی: مقابله با قاچاق باید از ریشه‌های شکل‌گیری آن آغاز شود

اسماعیل سقاب اصفهانی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی، در این مراسم با تأکید بر ضرورت شناسایی ذی‌نفعان قاچاق اظهار کرد: در مقابله با قاچاق باید به‌جای برخورد با معلول، علت‌ها و زمینه‌های شکل‌گیری آن شناسایی شود.

وی افزود: سازوکار‌های مقابله با قاچاق باید به‌گونه‌ای طراحی شوند که افراد و مجموعه‌های مؤثر در بازگرداندن انرژی به مسیر اصلی تولید، توزیع و مصرف، از منافع اقتصادی برخوردار شوند و برای اصلاح فرایند‌ها انگیزه داشته باشند.

حقیقی: اصلاح نظام توزیع و مصرف، راهکار مقابله با قاچاق سوخت است

در ادامه این مراسم، حبیب‌الله حقیقی، رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، با اشاره به ضرورت اصلاح ساختار‌های حوزه انرژی گفت: در این بخش به دو اصلاح اساسی نیاز داریم؛ نخست اصلاح نظام توزیع و مصرف و دوم انجام اصلاحات بنیادین در زمینه قاچاق.

وی افزود: اصلاح نظام توزیع و مصرف انرژی می‌تواند بخش قابل‌توجهی از مشکلات مرتبط با قاچاق را نیز برطرف کند؛ چراکه قاچاق سوخت معلول است، نه علت و برای مقابله مؤثر با آن باید عوامل و زمینه‌های شکل‌گیری این پدیده شناسایی و اصلاح شوند.

حقیقی همچنین بر ضرورت هوشمندسازی و شفاف‌سازی فرایند‌های تخصیص و توزیع سوخت تأکید کرد و گفت: هم اکنون حدود ۲ هزار و ۴۰۰ تاکسی وجود دارد که به‌عنوان ناوگان برون‌شهری سوخت دریافت می‌کنند، اما تردد واقعی ندارند؛ موضوعی که ضرورت بازنگری در سازوکار‌های نظارتی و استفاده از سامانه‌های هوشمند را نشان می‌دهد.

رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در پایان، تفاهم‌نامه امضاشده را فرصتی برای استفاده متقابل دو دستگاه از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های یکدیگر در راستای اصلاح زنجیره انرژی و کاهش زمینه‌های قاچاق دانست.