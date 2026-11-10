به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، رقابت‌های والیبال لیگ مردان آسیای مرکزی (قهرمانی باشگاه‌ها) از ۲۴ آبان تا یکم آذر به میزبانی شهر بوبانشور کشور هند برگزار خواهد شد.

تیم فولاد سیرجان ایرانیان به عنوان نماینده والیبال ایران با ۱۴ بازیکن در این رقابت‌ها شرکت می‌کند و کاروان این تیم ساعت ۱۶ امروز (سه شنبه ۱۹ آبان) از فرودگاه امام خمینی (ره) راهی هند می‌شود.

بهروز عطایی، سرمربی تیم فولاد سیرجان فهرست بازیکنان اعزامی این تیم به لیگ مردان آسیای مرکزی را به شرح زیر اعلام کرد:

سرمربی: بهروز عطایی

پاسور: على رمضانى و اشکان حق‌دوست

قطر پاسور: على حاجى‌پور و ابوالفضل پاشا امیرى

دریافت کننده قدرتی: امین خواجه‌خلیلى، اسماعیل مسافر، سینا نیکپور و عرفان جلالی نژاد

مدافع میانی: محمد ولى‌زاده، امیرحسین توخته، على شفیعى و رضا محمودآبادى

لیبرو: مهران توانا و رسول شهسوارى

مربیان: مهران زارع، رضا قاسمى و حسین خوریانى

مدیر تیم: محمدرضا شریف‌پور

سرپرست: مریم حسابی

پزشک: رضا قلی پور

تیم فولاد سیرجان ایرانیان نایب قهرمان آسیا ۲۰۲۶ در رقابت‌های قهرمانی باشگاه‌های جهان ۲۰۲۶ که ۲۴ تا ۳۰ آذر در لهستان برگزار می‌شود، شرکت خواهد کرد و حضور در رقابت‌های هند می‌تواند دیدار‌های تدارکاتی مناسبی برای این تیم در رقابت‌های جهانی باشد.