به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ حیدر راهب افزود: هفته کتاب امسال از ۲۳ تا ۳۰ آبان‌ماه با شعار «با کتاب گفت‌و‌گو کنیم» برگزار می‌شود و تقارن آن با روز بزرگداشت علامه طباطبایی و روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار (۲۴ آبان)، اهمیت این رویداد را دوچندان کرده است.

وی درباره برنامه‌های شاخص این هفته اظهار داشت: بخشودگی جرائم دیرکرد کتاب‌های امانتی، عضویت رایگان و سراسری در کتابخانه‌های عمومی، طرح بازدید مدارس از کتابخانه‌ها و حضور کتابداران در مدارس، اجرای طرح «کوله کتاب» در ۱۰ نقطه و منطقه محروم و روستایی استان، و همچنین ویژه‌برنامه‌های قصه گویی و شاهنامه خوانی برای کودکان و نوجوانان از مهم‌ترین برنامه‌های هفته کتاب در استان بوشهر است.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان بوشهر با اشاره به آخرین وضعیت شاخص‌های کتابخانه‌ای تصریح کرد: در حال حاضر ۳۷ هزار نفر عضو کتابخانه‌های عمومی استان هستند و در یک سال گذشته ۴۶۰ هزار جلد کتاب به امانت برده شده است همچنین یک میلیون و ۳۰۰ هزار نسخه کتاب در ۸۳ باب کتابخانه استان با زیربنای ۲۹ هزار متر مربع موجود است که استان بوشهر در تمامی این چهار شاخص اصلی، بالاتر از میانگین کشوری قرار دارد.

راهب در خصوص توسعه زیرساخت‌های کتابخانه‌ای در مناطق فاقد کتابخانه استان گفت: هم اکنون ۵ شهر استان شامل بوشکان، دوراهک، چاه مبارک، شیرینو و بادوله فاقد کتابخانه هستند که تلاش برای راه‌اندازی کتابخانه در آنها در جریان است پروژه شهر دوراهک تقریباً رو به اتمام بوده و به دنبال تجهیز آن هستیم؛ همچنین کتابخانه دوم شهر دیر با نام «فرشتگان میناب» به عنوان کتابخانه ویژه خانواده و مادر و کودک به زودی افتتاح خواهد شد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر هم از برگزاری بیش از ۱۰۰ برنامه فرهنگی در سراسر استان به مناسبت هفته کتاب خبر داد و گفت: از این تعداد، ۱۷ برنامه شاخص شامل رونمایی کتاب، دیدار با پیشکسوتان و جشن‌های کتاب در ۱۰ شهرستان استان اجرایی می‌شود.

محمدحسین زندویان افزود: علاوه بر برنامه‌های هفته کتاب، در هفته پایانی آبان‌ماه آیین «جایزه بزرگ سال کتاب استان» که هردوسال یک باربرگزار می‌شود در این دوره، ۸ کتاب در حوزه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، ادبی، تاریخی و جغرافیایی به عنوان آثار برگزیده و ۵ کتاب نیز به عنوان آثار شایسته تقدیر معرفی و تجلیل می‌شوند.

وی همچنین از اجرای برنامه مشترک با خانه کتاب ایران با عنوان «چیستا» خبر داد و خاطرنشان کرد: این طرح ویژه رده سنی ۷ تا ۱۵ سال است که طی آن کودکان و نوجوانان به صورت غیرمستقیم با مهارت‌های تحقیق و پژوهش آشنا می‌شوند شرکت‌کنندگان با طرح یک سؤال در ذهن، به جست‌و‌جو در کتاب‌ها پرداخته و نتایج مطالعات خود را در قالب مقاله ارائه می‌دهند که پس از داوری در سه مرحله، به نفرات برگزیده جوایز ارزنده‌ای اهدا خواهد شد.