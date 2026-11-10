رئیس اداره بهزیستی کیش، از برگزاری دوره آموزشی سه روزه، شناخت ویژگی‌ها و نیاز‌های افراد طیف اتیسم در فرودگاه کیش با هدف ارائه خدمات به مسافران دارای طیف اتیسم خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، محمدرضا حیدرهایی، با اشاره به اهمیت دسترس‌پذیری و مناسب‌سازی محیط‌های عمومی، گفت: امکان بهره‌مندی برابر افراد دارای معلولیت از خدمات و امکانات شهری، تنها به مناسب‌سازی فضا‌های فیزیکی محدود نمی‌شود و نحوه برخورد و تعامل کارکنان دستگاه‌های خدمات‌رسان نیز بخش مهمی از این مسئولیت است.

او با اشاره به شرایط ویژه افراد طیف اتیسم، افزود: برخی از این افراد نسبت به محرک‌هایی مانند نور محیط و لمس حساسیت دارند و آشنایی کارکنان فرودگاه کیش با این ویژگی‌ها می‌تواند در ارائه خدمات مناسب و کاهش تنش هنگام مواجهه با آنان و خانواده‌هایشان مؤثر باشد.

محمدرضا حیدر‌هایی با اشاره به اینکه فرودگاه از مبادی اصلی ورود و خروج مسافران به کیش است، افزود: مقرر شد آموزش کارکنان در سطوح مختلف، با بهره‌گیری از استادان و متخصصان حوزه اتیسم، به مدت سه روز در فرودگاه کیش برگزار شود.

او شمار کودکان طیف اتیسم زیر پوشش خدمات بهزیستی در کیش را ۳۰ نفر اعلام کرد و از انتخاب کیش به‌عنوان نماینده منطقه خلیج فارس در برنامه‌های مرتبط با آنها خبر داد.

مدیرکل فرودگاه بین‌المللی کیش، گفت: کارکنانی که در جریان ورود و خروج مسافران ارتباط مستقیمی با مسافران دارند، شامل مدیران پایانه مسافری، کارکنان پذیرش، نیرو‌های حمل و نقل، نمایندگان شرکت‌های هواپیمایی، پلیس فرودگاه و سپاه حفاظت، آموزش‌های لازم را فرا می‌گیرند.

نصرالله زمانی، افزود: مهمترین هدف از برگزاری این دوره آموزشی آشنایی نیروهای بخش‌های مرتبط با پذیرش و خدمت‌رسان در فرودگاه، با ویژگی‌های افراد طیف اتیسم برای ارائه خدمات متناسب با نیاز‌های آنان است.

او با تأکید بر ضرورت ارتقای زیرساخت‌ها و توانمندی کارکنان افزود: تلاش می‌کنیم با آموزش علمی و شناسایی نقاط ضعف احتمالی، شرایط پذیرش بهتر مسافران دارای طیف اتیسم را فراهم کنیم و تسهیلات و خدمات شایسته‌ای در اختیار آنان قرار دهیم.

زمانی این دوره آموزشی را گامی ارزشمند در توسعه خدمات فرودگاهی دانست و ابراز امیدواری کرد: با تداوم آموزش ها، زمینه حضور و سفر آسان‌تر افراد دارای معلولیت و خانواده‌های آنان فراهم شود.