به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی؛ هاشمی در شورای هماهنگی حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان با اشاره به اهمیت تکمیل و بهره‌برداری از مرکز فرهنگی و موزه دفاع مقدس خراسان جنوبی گفت: این مجموعه با پیشرفت فیزیکی ۶۷ درصدی و صرف هزینه‌ای بالغ بر ۲۵۰ میلیارد تومان در حال اجراست.

وی با قدردانی از تلاش پیمانکار طرح و دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان مشارکت‌کننده در اجرای این طرح، افزود: با وجود مطالبات مالی پیمانکار، روند اجرای طرح با جدیت دنبال شده و دستگاه‌هایی مانند آب، برق، گاز، مخابرات، راه و شهرسازی و سایر مجموعه‌های مرتبط نیز برای تأمین زیرساخت‌ها و پیشبرد کار ورود کرده‌اند.

استاندار با بیان اینکه تکمیل این مجموعه ادای دین به مقام شامخ شهدا و پاسداشت فرهنگ ایثار و مقاومت است، گفت: بخش قابل توجهی از اقدامات انجام‌شده با انگیزه اعتقادی و نگاه فرهنگی دنبال شده و انتظار می‌رود با استمرار همکاری دستگاه‌ها، بخش‌های باقی‌مانده نیز در فرصت پیش‌رو تکمیل شود.

هاشمی با اشاره به موقعیت مکانی مناسب این مجموعه و اشراف آن به چشم‌انداز شهر افزود: مرکز فرهنگی و موزه دفاع مقدس می‌تواند علاوه بر معرفی تاریخ پرافتخار هشت سال دفاع مقدس، فضایی برای آشنایی نسل جوان و نوجوان با فرهنگ ایثار، شهادت و مقاومت فراهم کند.

وی در ادامه با تأکید بر اهمیت برنامه‌ریزی مناسب برای مراسم تشییع و تدفین شهدای گمنام در استان گفت: حضور پیکر مطهر شهدا در شهر‌ها و محلات، فضای معنوی ارزشمندی ایجاد می‌کند و برگزاری مراسم در شأن شهدا نیازمند همراهی و مشارکت دستگاه‌های اجرایی و فرهنگی است.

استاندار همچنین درباره جانمایی محل تدفین شهدا و تعیین تکلیف برخی فضا‌های شهری مرتبط با این موضوع، بر ضرورت بررسی کارشناسی و هماهنگی میان استانداری، شهرداری و شورای اسلامی شهر تأکید کرد و افزود: در انتخاب محل، دسترسی آسان مردم و امکان بهره‌مندی عمومی از فضای معنوی و فرهنگی آن مورد توجه قرار گیرد.

هاشمی با اشاره به تقارن برنامه‌های پیش‌رو با ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) بر ضرورت برگزاری مراسمی در شأن این ایام و شهدای والامقام تأکید کرد و خواستار توجه به شرایط جوی، رعایت حال مردم و دانش‌آموزان شد.

فلاحی مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان هم گفت: مراسم وداع با شهدای گمنام در شب شهادت حضرت فاطمه (س) و مراسم تشییع و تدفین دو شهید از این شهدای گمنام نیز در بیرجند و قاین برگزار خواهد شد.