هانیه رستمیان در رقابت‌های تیراندازی قهرمانی جهان - دوحه، در ماده تپانچه ۲۵ متر و مجموع مراحل دقت و سرعت در جایگاه بیست‌ویکم ایستاد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، هانیه رستمیان در ادامه رقابت‌های تیراندازی قهرمانی جهان در دوحه قطر، در ماده تپانچه ۲۵ متر و مجموع مراحل دقت و سرعت با کسب ۲۸۶ امتیاز در جایگاه بیست‌ویکم ایستاد.

در این رقابت که با حضور ۷۸ تیرانداز برگزار شد، نماینده کشورمان به کار خود پایان داد.

رستمیان پیش از این در همین مسابقات با کسب عنوان چهارم تپانچه ۱۰ متر بانوان، نخستین سهمیه المپیک ۲۰۲۸ لس‌آنجلس را برای تیراندازی ایران به دست آورده بود و همراه با وحید گل‌خندان نیز موفق به کسب مدال نقره تپانچه میکس ۱۰ متر شده بود.