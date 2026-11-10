معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور با تأکید بر نقش تعرفه‌گذاری هدفمند در اصلاح الگوی مصرف آب گفت: اجرای سیاست‌های تعرفه‌ای با هدف حمایت از مشترکان خوش‌مصرف و تشویق مشترکان پرمصرف و بدمصرف به مدیریت مصرف، به کاهش ۳.۲ درصدی مصرف آب در سال ۱۴۰۴در مقایسه با سال قبل منجر شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مسعود علویان‌صدر با اشاره به سازکار تعرفه‌گذاری آب بر اساس بند «الف» ماده ۳۹ قانون برنامه هفتم توسعه کشور افزود: نظام تعرفه‌گذاری آب به‌گونه‌ای طراحی شده است که ضمن حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و مشترکان خوش‌مصرف، مشترکان پرمصرف و بدمصرف را به اصلاح رفتار مصرفی و رعایت الگوی مصرف ترغیب کند.

وی گفت: رویکرد اصلی این سیاست، برقراری عدالت در پرداخت هزینه آب و جلوگیری از تحمیل بار مالی غیرمنصفانه به مشترکانی است که مصرف متعارفی دارند. بر این اساس، مشترکان خوش‌مصرف از تعرفه‌های حمایتی برخوردار می‌شوند و هزینه مصرف مازاد بر الگو متناسب با میزان مصرف افزایش می‌یابد.

تعرفه‌گذاری؛ ابزار اقتصادی برای اصلاح الگوی مصرف

معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور با بیان اینکه این سازوکار، کاهش مصرف را به یک انتخاب اقتصادی برای مشترکان پرمصرف تبدیل می‌کند، افزود: مشترکانی که میزان مصرف خود را کاهش داده و به محدوده الگوی مصرف بازمی‌گردند، می‌توانند علاوه بر صرفه‌جویی در منابع آب، از کاهش قابل‌توجه هزینه قبض و بهره‌مندی از یارانه برخوردار شوند.

علویان‌صدر تأکید کرد: هدف از این رویکرد صرفاً افزایش هزینه آب برای مشترکان پرمصرف نیست، بلکه ایجاد انگیزه اقتصادی برای اصلاح رفتار مصرفی، مدیریت تقاضا و تشویق مشترکان به رعایت الگوی مصرف است.

کاهش ۳.۲ درصدی مصرف آب در سال ۱۴۰۴

وی با اشاره به نتایج اجرای سیاست‌های تعرفه‌ای گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد بخشی از مشترکان پرمصرف و بدمصرف به کاهش مصرف خود ترغیب شده‌اند؛ به‌گونه‌ای که میزان مصرف آب در سال ۱۴۰۴ در مقایسه با سال ۱۴۰۳، ۳.۲ درصد کاهش یافته است.

معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور در پایان یادآور شد: تداوم سیاست‌های تعرفه‌ای عادلانه در کنار فرهنگ‌سازی و مشارکت مردم می‌تواند ضمن صیانت از منابع محدود آب، زمینه برخورداری عادلانه‌تر مشترکان از این سرمایه ملی را فراهم کند.