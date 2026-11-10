استاندار گلستان، در نشست هماهنگی برگزاری نخستین نمایشگاه اکسپو گلستان، بر ضرورت بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های اقتصادی، تجاری و انسانی استان برای توسعه و رونق سرمایه‌گذاری تأکید کرد.

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به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ علی اصغرطهماسبی با تأکید بر نقش تجارت در توسعه استان گفت: گلستان علاوه بر ظرفیت‌های کشاورزی و صنعتی، باید به محور تجارت منطقه تبدیل شود و همجواری با کشور‌های اوراسیا و آسیای میانه یک فرصت استثنایی برای استان به شمار می‌رود که تاکنون آن‌گونه که شایسته است از آن بهره‌برداری نشده است.

وی با اشاره به سفر‌های انجام شده به کشور‌های آسیای میانه گفت: استقبال مسئولان، سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی این کشور‌ها از همکاری با جمهوری اسلامی ایران بسیار مطلوب است و این شرایط می‌تواند زمینه‌ساز توسعه مناسبات اقتصادی و تجاری گلستان باشد.

استاندار گلستان با تأکید بر برگزاری مستمر نمایشگاه‌های تخصصی خاطرنشان کرد: گلستان این ظرفیت را دارد که در هر فصل یک نمایشگاه بزرگ و یک اکسپوی تخصصی برگزار کند. چنین رویداد‌هایی می‌تواند نقش مهمی در معرفی ظرفیت‌های استان، جذب سرمایه‌گذار، ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی داشته باشد.

وی افزود: نباید شرایطی ایجاد شود که جوانان گلستانی برای یافتن شغل مجبور به ترک استان شوند. با برنامه‌ریزی مناسب و حمایت از سرمایه‌گذاران، کارآفرینان و تولیدکنندگان می‌توان فرصت‌های شغلی فراوانی در داخل استان ایجاد کرد.

طهماسبی با تأکید بر لزوم حمایت عملی از سرمایه‌گذاران اظهار داشت: مدیران دستگاه‌های اجرایی باید در کنار سرمایه‌گذاران باشند، مسیر فعالیت آنان را تسهیل کنند و برای رفع موانع موجود تلاش بیشتری داشته باشند. انتظار می‌رود همه مدیران با حضور میدانی و ارتباط مستقیم با فعالان اقتصادی، زمینه توسعه سرمایه‌گذاری را فراهم کنند.

وی همچنین بر استفاده از تمامی *ظرفیت‌های بخش خصوصی، اتاق بازرگانی، اتاق اصناف، منطقه آزاد اینچه‌برون، تجار، بازرگانان و تولیدکنندگان تأکید کرد* و گفت: توسعه استان نیازمند مشارکت همه بخش‌هاست و نباید هیچ ظرفیتی نادیده گرفته شود.

استاندار گلستان با اشاره به اهمیت معرفی ظرفیت‌های استان در سطح ملی و بین‌المللی افزود: برخی استان‌ها به دلیل تبلیغات گسترده به خوبی شناخته شده‌اند، اما گلستان هنوز نتوانسته جایگاه واقعی خود را به نمایش بگذارد. برگزاری نمایشگاه‌ها و اکسپو‌های تخصصی می‌تواند نقش مؤثری در معرفی توانمندی‌های استان و جذب سرمایه‌گذاری ایفا کند.

وی با بیان اینکه گلستان استانی برخوردار از منابع و فرصت‌های متنوع است، خاطرنشان کرد: ما استان فقیری نیستیم، بلکه باید از ظرفیت‌های موجود به درستی استفاده کنیم. اگر همه امکانات، ظرفیت‌ها و توانمندی‌ها در کنار یکدیگر قرار گیرد، می‌توان آینده‌ای روشن برای استان رقم زد.

طهماسبی در پایان ضمن قدردانی از دست‌اندرکاران برگزاری نخستین اکسپوی گلستان تأکید کرد: استفاده از تجربه‌های موفق، بهره‌گیری از نظرات کارشناسان و فعالان اقتصادی و هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی، زمینه برگزاری نمایشگاهی فاخر و اثرگذار را فراهم خواهد کرد و *این رویداد می‌تواند نقطه عطفی در مسیر توسعه و شکوفایی اقتصادی گلستان باشد. *

در این جلسه از پوستر نمایشگاه اکسپو ۲۰۲۶ گلستان رونمایی شد.