نشست هم‌اندیشی روحانیون و مبلغین اعزامی طرح «سوگواره یاس نبوی» در اداره‌کل اوقاف و امور خیریه استان مازندران برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران ، نشست هم‌اندیشی روحانیون و مبلغین اعزامی طرح «سوگواره یاس نبوی» با هدف هماهنگی برنامه‌های تبلیغی و تبیین اهداف و سیاست‌های فرهنگی این طرح در ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) در اداره‌کل اوقاف و امور خیریه استان مازندران برگزار شد.

در این نشست، حجت‌الاسلام معممی مقدم، مدیرکل فرهنگی سازمان اوقاف و امور خیریه، به‌صورت ویدئوکنفرانسی به ایراد سخن پرداخت و با اشاره به جایگاه والای حضرت فاطمه زهرا (س) در فرهنگ اسلامی، بر اهمیت برگزاری باشکوه مراسم عزاداری و سوگواری ایام فاطمیه در امامزادگان و بقاع متبرکه تأکید کرد.

وی اظهار داشت: ایام فاطمیه فرصتی ارزشمند برای بازخوانی ابعاد شخصیتی و سیره نورانی حضرت زهرا (س) و تبیین معارف والای اسلام در جامعه است و باید از ظرفیت این مناسبت برای تعمیق باور‌های دینی و تقویت فرهنگ اهل‌بیت (ع) در میان اقشار مختلف مردم به‌ویژه نسل جوان بهره گرفت.

بقاع متبرکه باید به کانون ترویج معارف فاطمی و بصیرت‌افزایی تبدیل شوند

مدیرکل فرهنگی سازمان اوقاف و امور خیریه با تأکید بر نقش محوری امامزادگان و بقاع متبرکه در ترویج فرهنگ دینی افزود: بقاع متبرکه صرفاً محل برگزاری مراسم مذهبی نیستند، بلکه باید به کانون‌های معرفت‌افزایی، بصیرت‌افزایی، انس با قرآن و ترویج سیره اهل‌بیت (ع) تبدیل شوند.

ترویج فرهنگ فاطمی محور سوگواره یاس نبوی است

در ادامه این نشست، حجت‌الاسلام ابراهیم حیدری جناسمی، مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان مازندران، با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت ایام فاطمیه اظهار داشت: مجالس عزاداری حضرت فاطمه زهرا (س) فرصتی مهم برای زنده نگه‌داشتن معارف اهل‌بیت (ع)، تقویت پیوند معنوی مردم با خاندان عصمت و طهارت (ع) و ترویج فرهنگ ولایت‌مداری در جامعه است.

وی با بیان اینکه امامزادگان و بقاع متبرکه از ظرفیت‌های مهم فرهنگی و مذهبی استان به شمار می‌روند، افزود: باید تلاش کنیم این اماکن مقدس در ایام فاطمیه به پایگاه‌هایی اثرگذار برای نشر معارف فاطمی و پاسخگویی به نیاز‌های اعتقادی و فرهنگی مردم تبدیل شوند.

حیدری جناسمی با اشاره به اهمیت محتوای برنامه‌های تبلیغی تصریح کرد: انتظار می‌رود روحانیون و مبلغین در کنار اقامه عزای حضرت زهرا (س)، با بهره‌گیری از منابع معتبر دینی و رویکردی متناسب با نیاز‌های روز جامعه، ابعاد مختلف زندگی و شخصیت آن بانوی بزرگ اسلام را برای مخاطبان تبیین کنند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران همچنین از فعالیت ۲۰۰ مبلغ اعزامی از حوزه علمیه قم و مبلغان بومی استان در قالب طرح «سوگواره یاس نبوی» خبر داد و گفت: این مبلغان در بقاع متبرکه و امامزادگان استان مازندران حضور یافته و برنامه‌های تبلیغی، فرهنگی و مذهبی ویژه ایام فاطمیه را اجرا خواهند کرد.

وی افزود: حضور این تعداد از مبلغان فرصتی ارزشمند برای گسترش فعالیت‌های فرهنگی و تبلیغی در سطح استان است و امیدواریم با برنامه‌ریزی مناسب و تلاش جهادی روحانیون، شاهد برگزاری مجالسی پربار، اثرگذار و همراه با ارتقای معرفت دینی مردم باشیم.

تأکید بر هماهنگی و برنامه‌ریزی منسجم مبلغان در اجرای طرح سوگواره یاس نبوی

همچنین حجت‌الاسلام قنبری، مسئول اعزام مبلغ سازمان اوقاف و امور خیریه در مازندران، در این نشست به ارائه توضیحات و توصیه‌های لازم به روحانیون و مبلغین پرداخت و بر ضرورت هماهنگی در اجرای برنامه‌های تبلیغی، رعایت چارچوب‌های ابلاغی طرح، توجه به نیاز‌های فرهنگی و اعتقادی مخاطبان و استفاده مطلوب از ظرفیت‌های هر منطقه تأکید کرد.

وی با اشاره به مسئولیت مهم مبلغان در تبیین معارف دینی خاطرنشان کرد: روحانیون اعزامی باید با حضور فعال و ارتباط مؤثر با مردم، به‌ویژه جوانان و نوجوانان، زمینه مشارکت بیشتر اقشار مختلف جامعه در برنامه‌های سوگواره یاس نبوی را فراهم کنند.

*فعالیت تبلیغی مبلغان سوگواره یاس نبوی از امروز در شهر‌های مازندران آغاز شد

در بخش دیگری از این نشست، حجت‌الاسلام مسعود قربانی، معاون فرهنگی و اجتماعی اداره‌کل اوقاف و امور خیریه استان مازندران، با اشاره به آغاز فعالیت‌های تبلیغی طرح «سوگواره یاس نبوی» اظهار داشت: فعالیت مبلغان این طرح ویژه ایام فاطمیه از امروز آغاز شده و روحانیون پس از استقرار در شهر‌ها و مناطق محل خدمت خود، برنامه‌های فرهنگی و تبلیغی پیش‌بینی‌شده را در امامزادگان و بقاع متبرکه استان اجرا خواهند کرد.

وی افزود: تبیین شخصیت و سیره حضرت فاطمه زهرا (س)، برگزاری مجالس سخنرانی و عزاداری، پاسخگویی به شبهات دینی، ارتباط چهره‌به‌چهره با مردم و ترویج سبک زندگی فاطمی از جمله محور‌هایی است که باید در برنامه‌های تبلیغی مورد توجه قرار گیرد.

قربانی با تأکید بر لزوم برنامه‌ریزی منسجم و حضور مؤثر مبلغان در مناطق تعیین‌شده تصریح کرد: هدف از اجرای این طرح، استفاده از ظرفیت معنوی و فرهنگی بقاع متبرکه برای تعمیق باور‌های دینی، گسترش فرهنگ فاطمی و تبدیل مجالس عزاداری به فرصتی برای معرفت‌افزایی و بصیرت‌افزایی است.

گفتنی است طرح «سوگواره یاس نبوی» هر ساله با محوریت سازمان اوقاف و امور خیریه و با هدف ترویج فرهنگ فاطمی، تعظیم شعائر دینی و بهره‌گیری از ظرفیت امامزادگان و بقاع متبرکه در ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) برگزار می‌شود.