رئیس مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت از تغییر رویکرد جلسات ارزیابی برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع خبر داد و گفت: در نشست‌های جدید، علاوه بر روند استقرار برنامه، شاخص‌های کنترلی، خروجی‌ها و چالش‌های اجرایی آن نیز بررسی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بابک فرخی، رئیس مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت، در جلسه پزشکی خانواده و نظام ارجاع که در دفتر معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت برگزار شد، با اشاره به طراحی داشبورد مدیریتی و فراهم شدن امکان گزارش‌گیری از شاخص‌های این برنامه گفت: در جلسات جدید، وضعیت دانشگاه‌های علوم پزشکی مناطق اهواز، تبریز، کرمان، مشهد و اصفهان بررسی می‌شود و شاخص‌های کنترلی برنامه و اقدامات انجام‌شده برای استقرار آن نیز در دستور کار قرار دارد.

فرخی افزود: در ارزیابی‌ها تلاش می‌شود تمرکز از بررسی صرف مراحل استقرار و ورودی‌های برنامه به سمت خروجی‌ها و نتایج عملکردی تغییر کند. به گفته او، این رویکرد علاوه بر شناسایی اقدامات انجام‌شده، امکان بررسی چالش‌های اجرای برنامه، به‌ویژه در حوزه شاخص‌های کنترلی، را فراهم می‌کند.

رئیس مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت همچنین از تخصیص نخستین مرحله اعتبار به سطح یک ارائه خدمات خبر داد و گفت: با پیگیری‌های انجام‌شده و تأمین اعتبار از سوی سازمان بیمه سلامت، پس از چند ماه نخستین مرحله تخصیص منابع به سطح یک صادر شده است. او افزود اطلاعات مربوط به پرداخت‌ها امروز در اختیار دانشگاه‌های علوم پزشکی قرار می‌گیرد.

فرخی با اشاره به برنامه‌ریزی برای برگزاری وبینار آموزشی ویژه معاونان بهداشت، مدیران گسترش و معاونان فنی و اجرایی دانشگاه‌ها گفت در این وبینار چهار محور نظام پرداخت، انتصاب، ویزیت پایه و نحوه توزیع منابع مالی بررسی خواهد شد.

او با تأکید بر ضرورت حضور مسئولان مرتبط دانشگاه‌ها در این وبینار، مباحث آن را کاربردی و مهم در مسیر توسعه و اجرای برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع دانست. فرخی همچنین گفت فضای سامانه برای پیگیری موضوعات فراهم شده و مقدمات لازم برای آغاز اجرای مباحث مربوط به ویزیت پایه انجام گرفته است.

رئیس مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت در پایان به بررسی شاخص‌های دانشگاه‌های قطب شش در نشست اخیر با حضور مسئولان دانشگاه علوم پزشکی زنجان اشاره کرد و بر ادامه ارزیابی عملکرد دانشگاه‌ها و پیگیری موضوعات مرتبط با نظام پرداخت و تخصیص منابع در مسیر توسعه برنامه پزشکی خانواده تأکید کرد.