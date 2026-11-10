فراخوان مقاله دو فصلنامه علمی ـ ترویجی کتابخانه مرجع کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برای نخستین شماره خود، در پاییز و زمستان امسال با عنوان «تسهیلگری و خواندن با کودکان و نوجوانان» منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، علاقه‌مندان و پژوهش‌گران حوزه کتابداری، ترویج کتاب‌خوانی و ادبیات کودک و نوجوان می‌توانند مقاله‌های خود را با توجه به محور‌های اعلام‌شده، حداکثر تا پایان آذر ۱۴۰۵ به دبیرخانه این نشریه ارسال کنند.

علاقه‌مندان می‌توانند مقاله‌های خود را به نشانی الکترونیکی IIDCYAREFERENCELIBRARY@gmail.com ارسال کنند.