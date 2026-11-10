دبیر ستاد تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: در حال حاضر، تصمیم‌گیری درباره تعطیلی مدارس در اختیار مسئولان آموزش‌وپرورش نیست و حتی وزیر آموزش‌وپرورش نیز در این زمینه اختیار کافی ندارد؛ این مسئله‌ای است که باید برطرف شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، دبیر ستاد تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به بررسی وضعیت تعطیلی مدارس در شرایط اضطرار گفت: میزان تعطیلی مدارس در ایران در مقایسه با بسیاری از کشور‌های جهان بیشتر بوده است؛ ازاین‌رو باید با بازنگری در سازوکار تصمیم‌گیری، زمینه تداوم آموزش باکیفیت در شرایط اضطراری فراهم شود.

سیدجلال موسوی، دبیر ستاد تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی، افزود: در این جلسه دو موضوع مهم مورد بررسی قرار گرفت که موضوع نخست به رصد و وضعیت‌شناسی شاخص‌های حوزه تربیت اختصاص داشت.

وی گفت: در این بخش، وضعیت ایران بر اساس ۶۰ شاخص حوزه تربیت بررسی و با وضعیت ۳۰ کشور جهان مقایسه شد. این گزارش از آن جهت اهمیت دارد که سیاست‌گذاران، تصمیم‌گیران و حکمرانان برای اتخاذ تصمیم‌های مناسب، باید شناخت دقیق و مستندی از وضعیت موجود داشته باشند.

موسوی افزود: موضوع دوم جلسه به بررسی وضعیت آموزش‌وپرورش در شرایط اضطرار و بحران اختصاص داشت که با همکاری پژوهشگاه مطالعات آموزش‌وپرورش انجام شد. در این بخش، گزارشی از وضعیت تعطیلی مدارس در شرایط مختلف اضطراری از جمله جنگ، آلودگی هوا و همه‌گیری کرونا ارائه و وضعیت ایران با کشور‌های مختلف مقایسه شد.

دبیر ستاد تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به نتایج این بررسی گفت: وضعیت تعطیلی مدارس در ایران در مقایسه با بسیاری از کشور‌های جهان چندان مناسب نبوده و میزان تعطیلی‌های آموزشی در کشور ما بیشتر از بسیاری از کشورهاست.

وی با تأکید بر نقش اساسی آموزش‌وپرورش در تربیت نیروی انسانی کشور بیان کرد: دانش‌آموزان سرمایه انسانی و آینده کشور هستند و به همین دلیل باید مدیریت شرایط اضطراری به‌گونه‌ای باشد که تداوم آموزش باکیفیت امکان‌پذیر شود.

موسوی با اشاره به ضرورت فراهم کردن مقدمات این موضوع تصریح کرد: بخشی از این اقدامات به مدیریت تعطیلی مدارس و بخش دیگر به فراهم کردن بستر آموزش مجازی مناسب و تعاملی مربوط می‌شود. در همین راستا، اصول و سیاست‌هایی برای مدیریت این شرایط تدوین شده است.

اختیار تعطیلی مدارس باید به متخصصان آموزش‌وپرورش سپرده شود

وی یکی از مسائل اساسی نظام تعلیم‌وتربیت کشور را محدود بودن اختیار مدیران این حوزه در تصمیم‌گیری درباره تعطیلی مدارس دانست و گفت: در حال حاضر، تصمیم‌گیری درباره تعطیلی مدارس در اختیار مسئولان آموزش‌وپرورش نیست و حتی وزیر آموزش‌وپرورش نیز در این زمینه اختیار کافی ندارد؛ این مسئله‌ای است که باید برطرف شود.

دبیر ستاد تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی خاطرنشان کرد: در بسیاری از کشور‌های جهان، تصمیم‌گیری درباره این مسائل بر عهده متخصصان و متولیان حوزه آموزش‌وپرورش است و لازم است در کشور ما نیز سازوکار تصمیم‌گیری به‌گونه‌ای اصلاح شود که مسئولان تخصصی این حوزه نقش مؤثرتری داشته باشند.

موسوی با اشاره به ضرورت توجه به زیرساخت‌های آموزشی در شرایط اضطرار افزود: یکی دیگر از موضوعات مهم، مدیریت زیرساخت‌هاست تا در شرایط خاص امکان تداوم فعالیت‌های آموزشی فراهم باشد.

وی ادامه داد: در موضوعاتی مانند جنگ، ناترازی انرژی و آلودگی هوا، لزوماً نیازی به اتخاذ تصمیم‌های کلان و یکسان برای همه مناطق کشور وجود ندارد؛ چراکه ممکن است شرایط اضطراری در برخی مناطق و شهر‌ها وجود داشته باشد، اما مناطق دیگر با چنین وضعیتی مواجه نباشند.

دبیر ستاد تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی تأکید کرد: بنابراین باید رویکرد تصمیم‌گیری کلی و یکپارچه تغییر کند و متناسب با شرایط هر منطقه و شهر، درباره نحوه فعالیت مدارس تصمیم‌گیری شود.

موسوی در پایان با اشاره به جمع‌بندی مباحث جلسه ۸۸ شورای تعلیم و تربیت گفت: در این جلسه مجموعه‌ای از اصول برای مدیریت آموزش‌وپرورش در شرایط اضطرار آماده و بررسی شد. مقرر شد اعضای شورا فرصت داشته باشند دیدگاه‌ها و نظرات خود را درباره این اصول ارائه کنند تا پس از نهایی شدن، موضوع در دستور کار شورای معین و شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار گیرد.