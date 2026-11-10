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رقابتهای شمشیربازی بازیهای المپیک جوانان امروز در داکار سنگال پیگیری شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه بازیها، نتایج و برنامه نمایندگان ایران به این شرح است:
اپه دختران - دور گروهی - گروه یک:
غزل مدنی ۴ - ۲ اندیه امبایه از سنگال
غزل مدنی ۳ - ۵ جانا الشرجی از عمان
غزل مدنی ۱ - ۵ فرانچسکا آینا از ایتالیا
غزل مدنی ۵ - ۴ ژوآنا سابونته از آنگولا
مدنی پیش از این ۴ - ۵ مغلوب آریل لین از تایوان شد و ۴ - ۳ از سد اولهیتان فاساسی از بنین گذشت.
بدین ترتیب مدنی با ۳ پیروزی و ۳ باخت در جدول کلی دور گروهی هشتم شد و به دور یک هشتم نهایی راه یافت.
برنامه امروز - یک هشتم نهایی:
غزل مدنی - اندیه امبایه از سنگال