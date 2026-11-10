به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه بازی‌ها، نتایج و برنامه نمایندگان ایران به این شرح است:

اپه دختران - دور گروهی - گروه یک:

غزل مدنی ۴ - ۲ اندیه امبایه از سنگال

غزل مدنی ۳ - ۵ جانا الشرجی از عمان

غزل مدنی ۱ - ۵ فرانچسکا آینا از ایتالیا

غزل مدنی ۵ - ۴ ژوآنا سابونته از آنگولا

مدنی پیش از این ۴ - ۵ مغلوب آریل لین از تایوان شد و ۴ - ۳ از سد اولهیتان فاساسی از بنین گذشت.

بدین ترتیب مدنی با ۳ پیروزی و ۳ باخت در جدول کلی دور گروهی هشتم شد و به دور یک هشتم نهایی راه یافت.

برنامه امروز - یک هشتم نهایی:

غزل مدنی - اندیه امبایه از سنگال